Donar les gràcies per jugar a Montilivi?

Llegeixo que la Federació de Penyes del Girona «felicita el club» per jugar la Champions a Montilivi. Com? Felicitar uns accionistes que deixaran els abonats sense veure tots els partits d'una històrica Champions? Felicitar perquè ens hagin enganyat? Felicitar per no haver fet les obres necessàries i condicionar l'Estadi, com van prometre el 2017 i com han fet la majoria dels clubs de Primera i Segona? D'això, se n'ha dit sempre cornut i pagar el beure. Van anunciar que aquest estiu ampliarien i eliminarien les grades retràctils, ni ho faran, ni han explicat perquè no ho fan. Tampoc han dit si les anunciades obres s'endarrereixen un any o no es faran mai. Tot el que han explicat ha sigut en una improvisada roda de premsa de Pere Guardiola a peu dret per anunciar l'alternativa de jugar a Barcelona, la resta tot ha sigut via xarxes socials. Cap consideració a la massa social. Que ningú no s'enganyi: tenien previst que el Girona jugués a Barcelona.

Ara ve la segona part. Com es distribuiran les entrades? Fixaran uns preus elevats com a mesura dissuasiva? Tenim un precedent i no pinta bé pels abonats. Em refereixo al play-off de la temporada 2020-21 per les restriccions de la Covid. De les 1.500 localitats que va autoritzar el CSD per veure el Girona-Rayo Vallecano, només 1.018 van ser per abonats, i llavors no hi havia ni afició visitant, ni compromisos de la UEFA. Ara, tenim una competició com la Champions i el Girona en la cresta de l'onada, amb la qual cosa els compromisos dels accionistes i responsables de club per amics, coneguts i saludats es multiplicaran exponencialment. Què quedarà pels aficionats? Tot apunta que molts només podran veure dos partits. Per cert, en la primera eliminatòria d'aquell play-off, Almeria i Leganés van donar prioritat als abonats més antics, mentre Girona i Rayo no. Què farà ara el Girona? Quin criteri seguirà?

