Tres equips de Girona a Europa

Podríem parlar de flors, de com estava ahir la ciutat, de si el fenomen se’ns acabarà escapant de les mans; o de vots, de fins quan ens seguiran prenent el pèl. Però parlarem d’esports, perquè com aquell qui no vol la cosa, sense esperar-ho, sense haver-nos-en fet la idea, va el Bàsquet Girona, guanya dos partits seguits en pistes complicadíssimes com les del Baskonia i el Gran Canària, i el que havia de ser aquesta tarda una costellada per acomiadar la temporada passa a ser una final per acabar onzens i jugar a Europa. Que s’hi vagin acostumant, el vell continent, a Girona: si tot va bé estarà competint a la Lliga de Campions de futbol, l’Eurocup de bàsquet femení i la Basketball Champions league masculina. Una ciutat de 100.000 habitants i escaig.

En èpoques del Valvi i el Casademont discutiem si les institucions havien de pagar l’esport professional, i privat, com fan en d’altres indrets. I quan el Girona va pujar i jugar a Segona ja ens semblava el no va más, també es mirava cap a la plaça del Vi apel·lant a la seva col·laboració. Però és que ara, la ciutat dels quatre equips de Primera, si l’hoquei s’acaba salvant, podria ser també la dels tres clubs a Europa. Poden celebrar-ho i ajudar, o poden seguir posant multes a Montilivi i Fontajau els dies de partit.