El vot, capítol 56

Fa exactament dos mesos que arran de la dissolució anticipada del Parlament i la convocatòria electoral pel dia d’avui dedicava un article als indis seminola dels Everglades, els pantans de Florida, als Estats Units. Com a propietaris de la cadena internacional d’hotels, casinos i restaurants Hard Rock n’havien estat indirectament els responsables. Les desavinences entre partits al voltant del nou establiment d’aquesta cadena, prop de Port Aventura, havien impedit un acord pel pressupost. I per tant el president de la Generalitat havia donat per liquidada una legislatura a la que encara li restaven uns mesos, fins febrer del 2025.

En aquests dos mesos ha passat quelcom que no esperava. He fet un viatge a Cancún, al Carib mexicà, en ocasió d’uns premis cinematogràfics. El vol de tornada feia escala a Miami i permetia restar un parell de dies a aquesta ciutat d’estiu permanent, la gran capital llatina dels Estats Units i de fet tot el continent. El progrés, en tots els sentits, que hi he observat des de la meva darrera estada és colossal malgrat que els habitants interpel·lats m’han confirmat que el cost de la vida i molt especialment de l’habitatge a Miami ha arribat a nivells insuportables. Com a tot arreu. Una tarda vaig pensar en anar a visitar als seminola a la seva ciutat dels Everglades per veure si els hi havia arribat el protagonisme assolit a la vida catalana.

Hi havia estat fa dècades en una visita que va incloure un passeig pels pantans en una mena de canoa lliscadora tot vigilant no caure a l’aigua ja que aquell és un dels pocs llocs del món on hi conviuen caimans i cocodrils. Llavors no sabia res de la faceta empresarial dels seminola i de la seva riquesa. Però quedava a 138 quilòmetres del meu hotel, massa lluny i vaig optar per anar al Hard Rock Casino Hotel del nord de Miami, a la zona denominada Hollywood com a Los Angeles. Un complex perfectament visible a distància per la torre amb habitacions en forma de guitarra elèctrica, el símbol de la casa. El restaurant principal és un dels famosos cafès-burgers existents arreu del món amb aquest nom. A l’entrada et trobes amb un gegantesc cartell de Messi vestit de xef. La seva imatge és omnipresent i es veu al llegendari jugador del Barça, avui a l’Inter Miami, preparant hamburgueses i donant ordres a la cuina. Vaig triar la Messi’s burger. Tot fos per recordar els vells i feliços temps.

A continuació vaig voltar una mica: sales de joc, el teatre, la discoteca, etc. per veure si trobava algú que tingués aspecte de seminola per preguntar. Res. Vaig acabar a la recepció on tots són llatins. Un cubà em va atendre i em va dir que un dels caps era seminola, l’únic en aquell moment i me’l va presentar. Em vaig trobar davant d’un amable jove que semblava sortit del mig de Harlem. Un negre seminola. Va explicar-me que és un dels 4500 seminola «oficials» descendents dels seminola que es varen amagar al segle XIX als llavors inaccesibles pantans de la Florida. Un grup format per gent de diferents tribus índies i d’esclaus de color fugits dels seus patrons esclavistes. Havien declarat la guerra al govern federal i mai van signar la pau.

Fa cinc dècades el Tribunal Suprem, en una històrica sentència els va autoritzar a obrir establiments de joc pràcticament sense pagar impostos. Varen inaugurar un bingo, que fou un èxit i aviat van encetar la seva aventura empresarial, de molt d’èxit veient el que han arribat a tenir. Avui un seminola cobra anualment des del seu naixement uns 120.000 dòlars a l’any. Es reconeix com a seminola qui te al menys el 25 per cent de sang seminola. No em va queda clar com fan la tria. Del Hard Rock tarragoní no en sabia res.

Després del dia d’avui i comptant com a data inicial la mort de Franco, els catalans haurem estat convocats per votar 56 vegades. De tant en tant ho actualitzo. Ho compto tot: referèndums, Parlament, municipals, europees, corts generals, consultes, etc. Durant deu anys, sistemàticament, jo era cridat a formar part com a suplent de la mesa electoral. Sempre s’hi presentaven els titulars. Ho vaig agrair especialment un dia que venia gairebé directament des de la llegendària discoteca Màquina de Montjuïc. Quan vaig començar a seguir campanyes com a periodista tot eren mítings, fins al poble més petit. Avui la campanya és fonamentalment digital i de mitjans. Amb totes les intoxicacions corresponents. Quan escric aquest article, dissabte, ja he rebut una dotzena de whatsap anunciant la presumpta darrera enquesta, prohibides des del dimarts. Afortunadament la gent té la darrera paraula.

