Blanes Costa Brava Internacional Film Festival

Mónica Randall va ser premiada el primer dia del festival / ACN

Només el temps dirà si aquest nounat festival de cinema, (quan surtin aquestes línies haurà començat la seva singladura a Blanes) pren embranzida, es consolida i agafa pes i projecció , com semblen ser els seus objectius. En aquest sentit van les paraules del batlle de Blanes Jordi Hernández en la salutació de l’opuscle-programa del festival: «volem contribuir al desenvolupament del cinema nacional, estatal i internacional, parant esment en el talent emergent...un objectiu que pensem ja s’ha assolit amb la inscripció de 4.500 curts i llargmetratges de tot el món».

D’aquí un temps, sabrem quin ressò acaba tenint el festival i, més a curt termini, quina ha estat l’acollida, la participació i la implicació de blanencs i selvatans en la proposta cinèfila-cultural que acolliran diferents escenaris entre l´’1 i el 18 de maig. Les projeccions es repartiran entre el Teatre de Blanes, la sala d’assaig del teatre i OCINE (sales multi-cinema). Pel que he deduït, el gruix de produccions que competeixen el representen els curtmetratges pels que s’han creat, si no em descompto, fins a set categories : animació, comèdia, documental, terror, LGTBI ,nacional i internacional. En canvi, en l’apartat de llargmetratges, almenys a l’opuscle, no he sabut esbrinar quins films concursen i quin són d’exhibició. Vull pensar que la mítica La escopeta nacional de J.L. Berlanga, està inclosa en aquest segon apartat.

Parlant de llargmetratges, m’ha sorprès trobar-n’hi un del que fa quatre anys vaig veure la seva versió teatral: De Lorca a Lorca protagonitzat pel gran Carmelo Gómez i dirigit per German Roda. Tinc un record magnífic de la vetllada que vaig poder gaudir al Teatre de Lloret. Home de teatre com soc, sento una enorme curiositat per esbrinar que és millor: la pel·lícula o la proposta teatral.

A Catalunya, a l’estat, a Europa i a tot el món els Festivals i Premis de cinema es poden contar per centenars (milers?). De memòria em venen al cap Sitges, Sant Sebastian, Màlaga, Valladolid, Canes, Venècia, Berlin...Repassar els orígens de tots ells comportaria una bona estona de recerca. Que hi trobaríem? La voluntat i l’entusiasme de persones i/o entitats cinèfiles que implicant institucions publiques i/o privades els van posar en marxa o projectes endegats i promoguts des de l´administració? Festivals sorgits de baix a dalt o de dalt a baix? Les consideracions sobre aquest punt les deixo per una altra estona, però penso que pot ser interesant fer-les desprès de veure com rep la ciutadania aquest Primer Blanes Costa Brava Internacional Film, que ha impulsat des del seu departament l’actual regidor de Cultura; un cinèfil de pedra picada.

Ho torno a repetir: soc home de teatre. Això no priva és clar!, que pugui gaudir, riure, emocionar-me, divertir-me ... amb una bona pel·lícula. Però, que és una bona pel·lícula? Heus aquí la mare dels ous! Suposo que, com en tantes altres coses depèn dels coneixement, dels referents, de la sensibilitat, de l’edat, l’estat emocional, les vivències, etc. de cadascú.

Per acabar aquesta primera pinzellada sobre el festival, els deixo el fragment de la lletra d´una cançó del poeta i cantautor, Luis Eduardo Aute: «Cine, cine , cine...mas cine por favor, que toda la vida es cine y los sueños cine son». També, més i millor teatre, sis plau! enyorat Luis Eduardo.