L’últim mail de Josep Maria Terricabras

Amb en Josep Maria Terricabras ens coneixíem de temps. Ell havia estudiat al seminari de Girona de 1963 a 1968. Es llicencià en Filosofia a la UB el 1972. Havia rebut els ordes menors i el bisbe Camprodon l’ordenà de diaca a Calella el 1974. Tenia 28 anys. Després va anar a estudiar a Münster (Alemanya). El curs 1976-77 treballava al Col·legi Menor Bisbe Cartañà, al mateix temps que era secretari d’estudis i professor del Seminari Diocesà de Girona, càrrecs que va exercir fins al 1980 a més de ser consiliari del MUEC (Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians) i membre del Centre d’Estudis Diocesà des de 1978.

Fa 33 anys li vaig demanar de formar part del tribunal de la meva tesi doctoral. Josep Ferrater Mora, de qui jo investigava la seva epistològrafa d’exili, encara ens va unir més. Li vaig suggerir alguns noms per a la càtedra que havia creat el 1989 amb el seu nom -per exemple Chomsky , Boff o el P. Batllori- i sempre em va fer cas. (La dirigí de 1989 al 2014 i per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament contemporani hi van passar intel·lectuals d’upa: Bauman, Varda, Sloterdijk, Vattimo, Stiglitz, Angelopoulos, Hobsbawm, Rocoeur, Prygogine...). L’any 2000 li vaig demanar de prologar el llibre que vam escriure amb L.M. Xirinacs, Plantem-nos! Temes vius i pendents del tombant de mil·lenni. Ho va fer i encara em donà consells de l’ordre dels articles. El 2006 va escriure un generós comentari del meu llibre Última notícia de Jesús el Natzarè sense ni demanar-li. Jo també li comentava alguns dels seus llibres per a un públic arran de terra: Fer filosofia avui (1988), Atreveix-te a pensar: la utilitat del pensament rigorós a la vida quotidiana (1998), Raons i tòpics: catalanisme i anticatalanisme (2001), Ètica i llibertat (2005), Idees de combat: dietari inconvenient (2007), Allò que som (2018)... Ens havíem trobat signant llibres algun Sant Jordi. Darrerament estava escrivint la biografia de Josep Ferrater Mora, del qual, va fer l’actualització del seu Diccionario de Filosofía, que no és pas cap treball menor. Em demanà fa un parell d’estius els centenars de cartes que s’havien escrit amb J. M. Ferrater Mora i Xavier Benguerel, sobretot durant l’exili d’aquest, i que servidor havia ordenat i mecanografiat per a la meva tesi. Res d’estrany que, enguany, en nom de la Junta, el convidés a una de les sessions d’«Espai Obert» que organitzem des de «Cristianisme al Segle XXI» per al passat 13 d’abril, justament amb el sociòleg Joan Gómez. Ens havia de parlar de l’ensenyament de la cultura religiosa a Europa.

Nou dies abans, inesperadament, a les 7 del matí , em va escriure un mail des de Begur: «No sé si en tots aquests mesos t’he dit en algun moment que a mitjan agost vaig patir un episodi d’insuficiència cardíaca. No n’he volgut fer espectacle, entre altres raons perquè de seguida va semblar que, amb un bon tractament, podia anar superant la situació. I així ha estat, per sort: m’he refet molt, però no ben bé del tot, malgrat les tretze píndoles que em prenc cada dia; però he pogut participar en alguna activitat tant escrita com presencial. Ara bàsicament només em canso caminant, m’han posat bosses de sang i de ferro, i sembla que això s’ha de superar del tot. L’origen de tot plegat sembla ser una anèmia important que ha provocat arrítmies del cor.

«Ja et pots suposar que he acceptat poquetes col·laboracions, sobretot les que m’han demanat alguns amics (t’hi compto) i que m’han interessat prou. De manera que la sessió del dia 13 estava ben anotada a la meva agenda.»

Continuava explicant que s’havia de sotmetre a una «cardioversió» (retornar el cor al ritme normal) i que un procés que pensava fer de manera ambulatòria els metges li havien manat fer de manera hospitalària. Segons li havien dit els metges el vespre del dia 3, no podria complir amb el compromís del dia 13 (havia d’ingressar a l’Hospital Trueta el vespre del 12). Dono aquests detalls per palesar la seva responsabilitat. De bon matí del 4 ja ens informava: «D’aquí la meva pressa per escriure-us aquest matí a una hora insòlita, per veure si teniu temps o bé de posposar la sessió o bé de trobar algun substitut...». Encara lamentava els problemes que ens causaria. En nom de la Junta li vaig desitjar una ràpida recuperació i servidor, que també ha passat per una cardioversió amb resultats negatius, per treure dramatisme a la situació, li vaig desitjar que li anés millor que a mi, perquè, malgrat els xocs elèctrics, els metges només van aconseguir que el cor em bategués de manera normal durant 25 segons, abans de retornar a l’arrítmia que pateixo.

La notícia de la seva mort inesperada el passat dia 6-IV em va commoure moltíssim. Vaig pensar en alguna complicació cardíaca. En Terri, com li dèiem els amics (Calella, Maresme, 12-VII-1946), era un intel·lectual profund, insubornable, sorneguer i original com pocs. S’havia doctorat en filosofia i ciències de l’educació a la UB. Havia realitzat diferents estades de recerca en universitats internacionals -Saint John’s College de Cambridge (Regne Unit) i a la Universitat de Califòrnia, Berkeley (EUA)- i a la de Münster, on va rebre el premi extraordinari de doctorat per Ludwig Wittgenstein: Kommentar und interpretation, cosa que li va permetre especialitzar-se en l’obra del filòsof austríac, de qui traduí al català el seu Tractatus logico-philosophicus. Especialitzat en la filosofia contemporània, es vinculà a la Universitat de Girona, d’on era professor emèrit, d’ençà que només era Col·legi Universitari. El maig del 2014 s’acomiadà de la docència amb una Lectio última, titulada «Tot és provisional», on aconsellà als alumnes expressar sempre gratitud i satisfacció, ser rigorosos i crítics qüestionant les veritats aparents i posar les seves capacitats al servei dels més febles.

Va ser un activista en la defensa de la llengua i dels drets lingüístics i el 2013 va impulsar el Manifest de Girona des del PEN Internacional, el Comitè de Traducció i Drets lingüístics el qual va presidir des del 2008. Complementava la Declaració Universal dels Drets Lingüístics de 1996, promoguda pel PEN català, el CIEMEN i el Club d’Amics de la UNESCO, publicada el 1996. Membre de l’IEC, fou l’introductor als Països Catalans del projecte «Filosofia 3/18» (Philosophy for Children).

En l’àmbit polític, va ser eurodiputat per ERC del 2014 al 2019 i va esdevenir president de l’Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu. A les darreres eleccions del 2023 no va sortir elegit senador. Mai no he sentit un alumne seu que no en parlés bé. Res d’estrany que el passat 8-IV, al tanatori gironí, on va voler un enterrament civil, estigués ple de gom a gom.

Subscriu-te per seguir llegint