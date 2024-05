La lluita de cases a Espanya

Els lloguers d’habitatges pugen i la seva oferta es cobreix a velocitat d’espermatozoide. Es fan càstings d’inquilins com ens van ensenyar a Gran Hermano (el pis compartit televisat) en entrar el segle. La iniciativa privada desenvolupa una petita indústria de falsificació de nòmines perquè siguin més atractives als arrendadors. Donada l’escassetat d’habitatges a les grans ciutats (i mitjanes, segons la proximitat al sòl i a la costa), s’ofereixen coves que hauria rebutjat un troglodita a preus que no pot acceptar un cambrer.

No obstant això, engegues la ràdio i el problema és que els propietaris no cobren. Ho diuen anuncis que van immediatament abans i després dels informatius en què parlen de joves que han trobat un lloc on treballar i no troben una casa on descansar. Un llogater pot no pagar la renda, però no és el problema majoritari; el que passa és que la por del propietari és més comercial que la de l’inquilí. La por que no ens paguin és un sobrecost que se suma al preu de la desconfiança de no cobrar. Amb la desconfiança treuen molts beneficis els bancs i amb la por, les asseguradores, que són el mateix. A la publicitat de les emissores l’arrendador guanya la batalla del relat a l’arrendatari, vencedor a les notícies. La publicitat, inclosa la de la por, sempre és a prop del desig. Les notícies fan por perquè es basen en la realitat.

Hi ha una lluita de cases a la societat espanyola i la van perdent els llogats perquè la propietat està molt més consagrada que l’ús. Durant dècades s’ha afavorit que un espanyol sigui propietari, que es converteixi en un petit accionista d’Espanya que es diria en termes de patriotisme popular. Aquesta política ha afavorit la pujada continuada del preu de l’habitatge i ara, a través dels petits propietaris (no només dels fons voltor), la del lloguer a través d’un rendista, que té casa i por i vota. Un gran país, Mariano.

Subscriu-te per seguir llegint