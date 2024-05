El procés s’ha acabat

Ja fa temps que no es realitzen enquestes a peu d’urna (anomenades «israelites»), les que es van donar ahir a la nit estaven fetes els dies previs, però el matí ja vam veure que la jornada no pintava bé per les forces nacionalistes, sobretot per ERC, que es va acabar fotent una trompada de campionat. Els seus principals dirigents (Oriol Junqueras, Pere Aragonès, Laura Vilagrà) van fer un dels papers més miserables que s’han vist mai d’un govern en una jornada electoral per un sospitós robatori de coure a la xarxa ferroviària catalana. Van voler convertir-lo, com sempre, en un atac a Espanya i al PSC quan es tractava d’un tema de seguretat ciutadana, la competència de la qual correspon a la Generalitat, o sigui ara a ERC i del seu conseller Joan Ignasi Elena.

Ens van avançar el resultat d’una nit electoral que ha suposat la definitiva liquidació del procés. No ho tapa ni el bon resultat de Carles Puigdemont. Per primera vegada, les forces independentistes, tot i tenir a favor seu la llei electoral, no sumen majoria absoluta: es queden amb 61 diputats dels 68 necessaris, dos dels quals són d’Aliança Catalana que irromp per primer cop al Parlament. El 52% dels vots de 2021 han quedat reduïts a un 43%. I els 2.079.340 vots independentistes que van obtenir a les eleccions de 2017 han baixat fins a 1.250.000, fins i tot dos-cents mil menys que el 2021, amb sis punts més de participació.

El gran triomfador és Salvador Illa i el PSC, amb el millor resultat aconseguit mai pels socialistes en unes eleccions catalanes. Guanyen en vots (uns dos-cents mil més que Junts) i en escons (42 a 35). Només hi ha dues combinacions per formar govern. Un tripartit (PSC/ERC/Comuns) que té la majoria absoluta per un sol diputat, o, encara que no sembli viable avui, un amb PSC i Junts (77 diputats). Ho anirem veient.

D’altra banda, deu ser un cas únic al món que un partit que té l’alcaldia (la CUP a Girona) queda com a setena força política de la seva ciutat a les eleccions del seu país. Els gironins han donat més vots a PP, Vox i Aliança Catalana que al partit del seu alcalde. A la província ha guanyat Convergència, ara Junts, com tota la vida.

Subscriu-te per seguir llegint