Serem capaços de recuperar la natura?

A finals de febrer d’aquest any, el Parlament Europeu va donar llum verda a la polèmica Llei de Restauració de la Natura. El resultat va provocar aplaudiments de les esquerres, mentre els seus col·legues de dretes guardaven un significatiu silenci, i això que la llei ha estat molt suavitzada durant el procés de negociacions amb els estats membres.

Malgrat que encara queda molt recorregut fins a la seva aplicació final a tot el territori europeu, es tracta d’una norma que pretén rehabilitar almenys el 20% de les zones terrestres i marines de la Unió Europea per a 2030 i tots els ecosistemes degradats per a 2050. Són objectius realment molt potents en diferents àmbits d’actuació, com les terres de cultiu, els pol·linitzadors, els rius, els boscos i les zones urbanes, per a revertir gradualment els danys ambientals causats per una activitat humana descontrolada i depredadora de la natura, que ha comportat la desaparició de moltes espècies i la posada en perill de desaparició d’ecosistemes fonamentals per a mantenir la biodiversitat a escala planetària.

Aquest plantejament pot semblar agosarat i la Unió Europea ens té acostumats a posar fites temporals, que normalment no es compleixen i llavors es limiten a canviar el nom de la cosa i puntada de peu cap endavant. En tot cas, l’any 2050 s’albira com el final de totes les nostres desgràcies perquè si ens creiem el que diuen haurem aconseguit la neutralitat climàtica, a la vegada que haurem recuperat la totalitat dels sistemes degradats i fins i tot la plenitud en el compliment dels objectius del desenvolupament sostenible (els 17 ODS de l’ONU). Malauradament, penso que no podré viure personalment tan màgic moment, però si els objectius estan per fer-se complir, la Terra serà completament diferent tan sols a vint-i-sis anys de distància. Farem tantes coses en aquest temps després de veure el retard que portem d’ençà que va començar el segle?

No obstant tots els dubtes que tinc, relacionats amb la resistència humana a canvis dràstics i amb els immensos costos econòmics que hi ha a darrere d’aquesta mena d’actuacions, avui vull fer un balanç optimista de què hem estat capaços de fer fins ara. Jo recordo els rius dels anys setanta que eren una mena de claveguera a cel obert i en forma d’arc de Sant Martí, ja que cada dia els del meu poble on vaig néixer (Montcada i Reixac) baixaven d’un color diferent, amb una pestilència a l’estiu que obligava a tancar les finestres als habitatges més propers a les lleres. De mica en mica es van anar construint les depuradores (amb més lentitud que la desitjada, sobretot a l’Àrea Metropolitana de Barcelona) i no només els rius van recuperar la seva qualitat sinó que fins i tot, de retruc, es van arreglar les aigües de la platja.

El Pla de Sanejament de Catalunya, que encara té coses pendents i caldrà aviat renovar antigues depuradores, ha estat per a mi la millor obra de govern de la Generalitat recuperada, que mitjançant la inversió d’uns quants milers de milions d’euros (pagats, això sí, pels ciutadans amb estrambòtiques taxes) ha possibilitat la recuperació de la qualitat dels rius, no només de l’aigua sinó també dels seus ecosistemes. Ara a vegades els rius no porten aigua o no en porten suficient (per culpa que els darrers governs no han fet els deures en el marc d’un adequat Pla Hidrològic), però quan en porten, és neta.

Hi ha més exemples arreu del país de recuperació d’espais degradats. Els ports del Fòrum i de Marina Badalona han estat construïts sobre terrenys degradats per abocaments industrials seculars; es van tractar i retirar les terres contaminades amb un fort cost econòmic. Tenim més exemples: l’actuació a l’embassament de Flix per retirar els fangs contaminats per una altra activitat industrial, l’enderroc del Club Med al Cap de Creus, la gradual retirada de construccions il·legals que ocupaven les platges i el domini públic, la recent descontaminació d’una platja a Sant Adrià de Besòs, la retirada de la línia aèria d’alta tensió a la llera del Besòs, la construcció d’una platja per possibilitar la continuïtat del corriol camanegre al Delta del Llobregat. S’han clausurat els milers d’abocadors il·legals que fa uns anys estaven als vorals de carreteres i camins. Fins i tot, les discutides aportacions de sorres a les platges es poden considerar com una recuperació del medi natural perquè no es tracta de crear platges on no n’hi havia sinó restituir-les on s’han perdut.

Com es comprova, moltes d’aquestes actuacions suposa esmenar amb diners públics accions devastadores sobre la natura que alguns han provocat per raons purament de negoci, per enriquir-se malbaratant el patrimoni natural. És evidentment una situació totalment injusta, però amb alta probabilitat que els autors del crim ecològic fa anys que han desaparegut en alguna onada de crisi.

Dues coses per mi són clares: tenim capacitat (fins i tot econòmica) per a recuperar la natura i molta feina al davant. Hem d’estar a més, amatents d’evitar que es continuï destruint els valors naturals, a terra o al mar. Tenim moltes amenaces.

Subscriu-te per seguir llegint