Tot és possible

Pedro Sánchez és expert a guanyar temps i Carles Puigdemont necessita uns mesos perquè l’amnistia pugui aplicar-se, i sembla que tots dos disposaran del temps que precisen. El tripartit d’esquerres, encara que aritmèticament és possible, difícilment podrà ressuscitar. Perquè això succeeixi hauria de tenir el vist-i-plau de Junts i això no passarà perquè el pacte entre els socialistes, Esquerra i els Comuns desallotjaria a Sánchez de La Moncloa.

Per si quedava algun dubte sobre la viabilitat d’un govern d’esquerres en la seva intervenció, reconeixent la derrota, Pere Aragonès va descartar qualsevol possibilitat de formar un Tripartit III.

Illa i Puigdemont van afirmar voler formar govern i estar en condicions de fer-ho, però tots els partits ja miren al 12 d’octubre, data límit per a poder elegir president de la Generalitat. La repetició ha guanyat enters i Sánchez ho veu com un baló d’oxigen per a continuar allargant la seva complexíssima legislatura.

Sánchez té motius per a celebrar el seu resultat. Podrà dir que és el fruit de la seva política d’apaivagament basada en els indults i l’amnistia, i després congelarà qualsevol negociació a Catalunya fins després de les eleccions europees. El PSC ha crescut devorant als seus socis, ERC i els Comuns, i a la nit socialista només li ha faltat per a ser perfecta que VOX hagués guanyat al PP.

Núñez Feijóo té motius per a respirar alleujat: després d’un resultat discret al País Basc ara és la formació que més puja a Catalunya i a més ha superat a Abascal, qui, malgrat haver consolidat, ha quedat per darrere dels seus adversaris en la dreta.

L’entrada de Aliança Catalana no ha estat tan espectacular com alguns presagiaven, però l’alcaldessa de Ripoll serà diputada i amb ella el debat sobre la relació entre immigració i seguretat serà un dels temes estrella de la legislatura… si és que aquesta arrenca, cosa molt improbable.

