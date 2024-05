El futur pastisser del Vivales

Es resisteix una mica el Vivales a complir la promesa d’abandonar la política si no guanyava les eleccions. No és que complir promeses sigui el seu fort, però en aquesta ocasió un no pot sinó comprendre’l i fins i tot secundar-lo. Un paio de poble, sense cap formació i amb demostrada al·lèrgia al treball, té només dues opcions per a guanyar-se la vida: o ser president de Catalunya o continuar el negoci familiar. És normal que ho intenti tot abans que tornar a l’obrador de la pastisseria, tots recordem l’esborronador relat que va escriure a Twitter, on no estalviava detalls de les seves nits muntant nata a mà per alguna fallada en el subministrament elèctric. Si això no és viure sota l’opressió, que baixi Déu i ho vegi.

Està clar que qui perd elecció rere elecció no ha estat cridat per a la política. Els temps han canviat i, quan arribi l’amnistia, potser en la pastisseria -i més tenint en compte la seva edat i la vida sedentària a què s’ha acostumat- podrien buscar-li una feina que s’avingui més a la seva ganduleria. A Argelers ha demostrat ser capaç d’organitzar excursions en bus per a persones jubilades, per poc que mantingui el ganxo entre aquest segment d’edat, pot fer el mateix fins a Amer, amb parada final a la pastisseria, on ell en persona atendria la clientela. Si era capaç de demanar diners als seus seguidors sense oferir res a canvi, amb més motiu podrà recaptar-ne a canvi d’un xuixo o un croissant. En el món de la pastisseria, no tot és pastar.

Pere Aragonès sí que ha tingut la dignitat de retirar-se, els nens tenen un sentit del ridícul molt accentuat i són més transparents que els adults: entenen quan són rebutjats. Al Vivales li costa més marxar, no li podem demanar dignitat a qui va enviar els amiguets al despatx per a veure si els detenia la Guàrdia Civil, mentre ell fugia sense mirar enrere. Tot i que alguna cosa haurà contribuït en l’adéu d’Aragonès el fet que li queda un excel·lent sou vitalici. Si no em fallen els càlculs serà el setè expresident català, cadascun amb el seu despatx, la seva secretària i el seu sou per a tota la vida. Set, tots a càrrec nostre, com si tinguéssim família nombrosa i, per postres, poc treballadora. Com que cap es mor, ens costen una dinerada, tot i que jo tinc la teoria que no es moren precisament per això, qui voldria abandonar una vidassa com la que es regalen a costa nostra. A veure si almenys col·loquem el Vivales de pastisser, i tot això que ens estalviem.

