Jo dessalo, tu dessales, ells dessalen

Escric aquestes línies des del porxo de casa amb el so de fons d’una pluja que feia mesos que no veia ni escoltava. Finalment plou, a veure si continua uns dies més.

Ja fa prop d’un mes que en volia parlar però m’he esperat davant la manca d’informació de la situació. Estic parlant de la dessaladora. La notícia bomba de fa poc més d’un mes encapçalada pel gremi d’hotelers de Lloret, vagi per endavant la meva felicitació per la iniciativa i que després d’uns dies han pogut garantir econòmicament el projecte. Ara segueixo tenint molts dubtes sobre l’ús que se’n farà d’aquesta aigua i com es farà arribar als seus propietaris, entenc que l’aigua anirà a parar als que ho han finançat o en tot cas es vendrà.

El més sorprenent i que no sembli una crítica és la decisió del govern d’instal·lar més de 10 dessaladores a la Costa Brava, no criticarem, que estem en campanya i queda malament,però recordo que primer de tot l’ACA, l’agencia Catalana de l’aigua que, per cert, encara no deixa que puguem baixar a passejar pel riu Tordera, no ho veia amb bons ulls, resulta que ara, de sobte, i al cap de pocs dies de pluja ens en planten més de 10.

Aquesta operació de dessalar l’aigua de mar ha despertat recels, entre els ecologistes i els propis pagesos, queixant-se de prioritzar al sector turístic i deixant de banda les necessitats del territori un debat interessant. Què és primer l’ou o la gallina?En tot cas, seguirem de prop el projecte d’anar dessalant, us imagineu la ja matxacada pel trànsit carretera de Blanes a Lloret amb amb camions de cubes d’aigua per acabar d’animar-la. Us voldria anunciar que ja ha començat l’espectacle automobilístic de cada estiu a la sortida de l’autopista del Maresme a la sortida de Blanes i Lloret, cues quilomètriques depenent del temps. Però d’això en parlarem un altre dia.

En tot cas m’han assegurat que aquest estiu tindrem gel pel gin tònic i de picat pels mojitos. No tot han de ser males notícies. Caram!

