Ressaca postelectoral

Els resultats de les eleccions de diumenge passat a Catalunya podrien resumir-se dient que el retrobament i la cohesió social han guanyat a l’enfrontament i els blocs, però seria incomplet si no hi afegim que la gent està farta de l’èpica i vol que el govern serveixi als ciutadans. La victòria d’Illa és un cop letal per als independentistes (abans nacionalistes) que per primer cop des de 1984 perden la majoria a Catalunya. Com diu Puigverd, el PSC continua essent el partit que més s’assembla a Catalunya, els seus militants i votants són un retrat de la Catalunya real, sociològicament parlant, i afegeixo que a les eleccions catalanes mai s’havia evidenciat. Miquel Iceta, el líder que va aguantar la bandera del PSC en els moments difícils, després d’una visita al País Basc, deia que per als nacionalistes del PNB ells eren el País Basc, que aquest no era més que un annex del PNB que constituïa la seva essència. Aquí els nacionalistes de CiU o els independentistes des del 2015 han considerat el mateix, que Catalunya era una extensió del nacionalisme-independentisme, que ells eren l’essència de Catalunya i tots els altres eren agregats que més aviat feien nosa. D’aquí la frase de Marta Ferrusola quan Maragall va accedir a la Generalitat dient que el president Maragall era una espècie d’okupa. Ara, per primer cop els socialistes són primers en vots i escons i els nacionalistes-independentistes sumen menys del 50%. Per completar aquest apartat em sembla molt interessant l’opinió de Carles Castro quan diu que Catalunya segueix les petjades del Quebec i Escòcia i també deixa sense majoria els promotors d’una independència fallida.

L’independentisme ha d’assumir els resultats i donat que pensen que ells representen (són) Catalunya no serà fàcil i més per part d’ERC que és la que s’ha emportat la pitjor part. Puigdemont va dir que deixaria la política si no guanyava les eleccions o si no era president, ara té la possibilitat de complir la seva promesa. Les anades a Argelers i Elna, com deia Jordi Amat, han estat una festa per a molts catalans i un negoci per als restauradors de la zona, han estat molt divertides, però la realitat és la que és i s’imposarà. Abans, però, continuarà recitant els seus mantres, ara diu que Sánchez obligarà Illa a votar-lo, és una mostra més del menyspreu que sempre han tingut els convergents pels socialistes. Quan vegi que no passa potser es tornarà més realista i dimitirà.

Els mals resultats d’ERC ja han portat la dimissió de Pere Aragonès però no la dels altres dirigents (Oriol Junqueras i Marta Rovira) tant o més responsables que Aragonès. ERC necessitarà temps per pair els resultats, però s’equivocaria molt si manté Junqueras i Rovira al capdavant del partit. Repeteixo el que ja he dit diverses vegades, les grans rèmores de la política catalana són Puigdemont i Junqueras, els líders que van estar al davant del procés, van fracassar i volen continuar tenint un paper.

No crec que ningú que miri amb una certa objectivitat els resultats electorals tingui cap dubte que l’únic que té possibilitats reals de ser investit president és Salvador Illa. L’única altra opció, que hauria de ser fruit d’un enroc dels independentistes, portaria a una repetició electoral de difícil pronòstic i que no crec que ningú vulgui i menys la ciutadania. Estic convençut que Illa serà el pròxim president de la Generalitat encara que ara com ara la fórmula, els suports i/o les abstencions que el portaran a la Presidència estan per definir. Des d’un suport d’esquerres (d’ERC i Comuns) fins a la sociovergència (com passa al País Basc, però aquí amb president socialista), hi ha tota una llista d’opcions amb participació o no al govern. Illa sempre ha dit que parlarà amb tothom i estic segur que ja ho ha començat a fer.

No pensin que crec que tot està clar, la legislatura no serà fàcil. A més a més, els resultats donen dues dades preocupants. Per una part tenim els resultats dels partits ultres, Vox ha pujat en vots i ha entrat Aliança Catalana. La influència de Vox ja s’ha vist a la campanya, el PP ha acabat parlant d’inseguretat i immigració, ha obtingut un bon resultat, s’ha menjat Ciutadans, però no ha aconseguit parar a Vox. També Junts s’ha deixat influir per Aliança Catalana amb l’excusa que és independentista. Per l’altre continua havent-hi una abstenció que crec que cal analitzar. No arribar al 60% d’electors em sembla una dada que no ens hauria de deixar indiferents.

En clau espanyola els resultats de les eleccions catalanes crec que desactiven la campanya contra l’amnistia. El PP (i Vox) diu que l’amnistia no té res a veure amb la millora de la convivència a Catalunya i que reforça l’independentisme que avui se sent més fort. Tot i que els socialistes no eren partidaris de l’amnistia i que la llei formava part de l’acord amb l’independentisme, les eleccions actuals avalen dues coses: que el clima a Catalunya és molt millor i que l’independentisme perd suports. Vaig dir en el seu moment que el problema era el fugat Puigdemont. Sense ell, les mesures de gràcia als imputats pel procés després d’haver indultat als líders, tenien ple sentit, molts imputats de segona fila havien seguit els líders sense més ni més en un moment d’exaltació col·lectiva. Els del PP haurien de recordar que va ser durant el govern Rajoy quan va néixer el procés i que va ser la seva responsabilitat no haver sabut gestionar la resposta, tant en general com especialment l’1 d’octubre del 17 i el dia que Puigdemont va dir que convocaria eleccions i Rajoy no li va donar el suport que mereixia.

La setmana que ve comença la campanya de les europees, cosa que no ajuda a encarrilar les coses però els resultats electorals han parlat alt i clar, s’obre una nova etapa. n

