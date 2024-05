Endeutats i obligats a retallar

Les grans xifres ens diuen que l’economia marxa raonablement bé. El PIB creix i es crea ocupació. No oblidem que aquest període expansiu ha arribat gràcies a l’impuls de l’arribada de fons europeus, la laxitud fiscal aprovada per la Comissió Europea, i a uns ingressos fiscals que s’han disparat gràcies a la inflació. En poc més de mig any, a la Unió Europea entraran en vigor noves regles fiscals i Espanya haurà d’afrontar seriosos desequilibris en dèficit i deute, a més de reformar el sistema de pensions. Diferents serveis d’estudis apunten que això suposarà un cost d’entre 6.000 i 9.000 milions d’euros anuals a Espanya. D’on sortiran?

És un tema rellevant del qual no es va parlar ni en la campanya de les eleccions generals de 2023, ni en la de les eleccions catalanes (Catalunya és una de les comunitats més endeutades), ni se’n parlarà en la de les europees. L’experiència ens diu que els polítics de dretes prometen baixar impostos i els d’esquerres, apujar-los només als rics. La realitat és que, en línies generals, tots paguem més impostos que fa uns anys. En campanya, tant els partits d’esquerres com els de dretes prometen més despesa pública. I en els últims anys han complert, perquè la UE els ha deixat. Però l’aixeta es tanca, i no crec que ens hàgim preparat.

Totes les administracions, la de l’Estat i les autonòmiques, han consolidat els increments de despesa pública que van aprovar durant la pandèmia. Fer-ho significa incrementar el deute que deixarem als nostres fills i els nostres nets. Allò raonable seria que durant la campanya, més enllà de les promeses (associades a nova despesa), els polítics també ens expliquessin on s’hauria de passar la tisora per equilibrar els comptes. Però això no dona vots. n

