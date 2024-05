Què han votat aquests pollancres?

Circulo per l’AP-7 a Girona en sentit sud i veig a la calçada contrària un camió que ha fet la tisora i ocupa tota l’amplada dels quatre carrils. El sinistre és molt recent, perquè encara s’escapa un fum blanc del motor i la retenció tot just s’està començant a formar. Són les nou del matí, quart amunt, quart avall. Faig tot de coses que havia de fer i a la tarda emprenc el camí contrari sense que ni em passi pel cap que la via encara estigui tallada. Doncs resulta que ho està. Són quarts de tres i el tap va de Fornells a Sarrià. En surto a molts quarts de cinc. Mentre faig progressions de cinc metres separades per llargues esperes poso la ràdio i m’expliquen que el caos de Rodalies s’ha vist extraordinàriament agreujat per un problema entre Manlleu i Ripoll. Si aquesta és una gran notícia, digna de ser repetida a tots els informatius, els milers d’atrapats a la retenció de l’AP-7 a Girona devem ser tema per a un programa especial. Doncs no. Ni piu. Ves quines coses que passen. No deu ser notícia perquè les carreteres catalanes es col·lapsen cada dia. Algú deu estar rumiant com donar-ne la culpa als inútils d’Adif/Renfe.

Deia que escolto la ràdio i sintonitzo un programa on s’entretenen a analitzar els resultats electorals per pobles. A quants ha guanyat aquest, a quants aquest altre, qui ha desaparegut del mapa. És un entreteniment com qualsevol altre, del tot inofensiu si no el convertim en doctrina. A veure: les eleccions van de comptar votants, no de comptar municipis, perquè aquests tenen una gran varietat poblacional, dels 27 habitants de Gisclareny als 1,6 milions de Barcelona. I els menys petits solen ser els rurals, amb molt de terme despoblat. Però aquests dies, davant certes insistències en presumir de domini territorial, sembla com si algun partit estigués dient a un altre partit: «tu has guanyat en vots i en escons, però jo guanyo en hectàrees». Ja només els faltaria dir «la terra ha parlat, visca la terra».

Què deuen haver votat aquests pollancres que veig.

