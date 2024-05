Per a qui toquen les campanes?

La resposta a la pregunta amb la qual he titulat aquest article la trobareu a la penúltima frase del text. De fet, com tothom deu saber, és el títol d’una novel·la d’Ernest Hemingway portada al cinema el 1943, amb Gary Cooper i Ingrid Bergman. La pel·lícula no es va poder veure aquí fins més de trenta anys després.

Al meu poble de Caldes una avaria ens ha deixat setmanes sense el so de les campanes i molts les hem trobat a faltar, perquè formen part del nostre paisatge sonor i la nostra cultura. N’hi ha que les detesten per considerar-les molestes o per odi a l’Església, com l’any 1936 en què moltes van ser estellades. Per sort, un parell de famílies del poble s’han fet càrrec del cost de la reparació i novament marquen l’hora, convoquen als fidels, celebren les festes i ploren els morts.

A Girona, anys enrere vam haver de defensar els tocs de la catedral davant d’una empresa que va tenir l’ocurrència de muntar un hotel just al costat d’on fa segles que les campanes toquen cada quart d’hora. Sembla que no pugui ser la pretensió de fer-les callar. També, de tant en tant sentim neo rurals que arriben als pobles fugint de la sorollosa ciutat i els molesten les campanes, el cant del gall i que un dia l’any els pagesos femin els camps. També sembla que no pugui ser, eh?

Però les campanes formen part del que som i tenen el seu misteri, per això ens fascinen personatges com Quasimodo o Josafat.

Hi ha una meravellosa cançó que cantava Édith Piaf que es diu Les Trois Cloches que diu que les campanes, tocaran en honor teu tres cops. Van tocar per a tu el dia del bateig, el dia del teu casament i tocaran el dia que t’enterrin. La cosa ha canviat molt, des de llavors i ja cada cop hi ha més gent que no precisa aquests serveis. Però les campanes hi segueixen essent, per si mai les has de menester.

També el gran Orson Welles va rodar aquella sublim Campanades a mitjanit en la qual un personatge diu a Falstaff «Les coses que hem vist, eh, Sir John?». I ell li respon: «Junts hem sentit les campanades a mitjanit, mestre Robert».

La novel·la de Hemingway, de fet, treu el títol d’un famós poema del britànic John Donne que finalitza així: «La mort de qualsevol home m’afebleix, perquè estic lligat a la humanitat. Per això mai no preguntis per qui toquen les campanes: toquen per a tu». Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou. n

