Apunts sobre el resultat electoral

La formació d’un nou govern de la Generalitat em preocupa, però m’angoixa més l’auge de l’extrema dreta a l’Estat espanyol i a Europa, que a partir del 9 de juny pot convertir-se en la segona força en el parlament de Brussel·les i encara que no ho sembli pot tenir incidència a l’hora de constituir un govern fermament democràtic, sense importar-me massa qui el presideixi.

El resultat de la votació del dia 12 forma part de la normalitat: el PSC ha guanyat, com era previsible, ERC s’ha estavellat més del que suposaven i això socialment és innocu, no és cap drama. El sondeig electoral del CEO del 26 d’abril va predir que ERC obtindria 31-37 diputats, Junts tercera força amb només 28 escons. ERC es va engrescar molt amb la promesa de 37 escons i la derrota humiliant de Puigdemont.

Junts ha crescut més del que es preveia en les enquestes de finals d’abril, el PP ha retornat amb més parlamentaris (15), Vox conserva els que tenia (11) i les altres formacions, CUP, AC i Comuns han fet el que han pogut sense sorprendre a ningú. Cs s’ha ensorrat, com se sabia que passaria. Tot en ordre i en un país democràtic, uns milloren i guanyen i altres perden.

També la campanya electoral va ser plana, rutinària i per monòtona, avorrida. Tan ordinària com l’escrutini final. Els tres grans tenors van repetir sempre el mateix missatge. Salvador Illa insistí que s’ha acabat la dècada inútil del retrocés econòmic i social en un país dividit entre dos bàndols enfrontats, que han esbudellat la convivència i tot per culpa de tres partits que no s’entenien, ja que els somiatruites en lloc de gestionar barrinaven entelèquies.

L’independentisme s’ha anat diluint quan els catalans ens miràrem i vàrem veure que la nostra pell no és de color negre, que és blanca; en aquell instant gloriós reconeguérem que el món no ens entén quan demanem la llibertat per independitzar-nos d’Espanya, perquè el món ha associat la lluita per ser lliures a grups racials, esclavitzats o brutalment colonitzats per imperis opressors (que ningú interpreti aquesta frase com a xenòfoba o racista). Simplement, exposo que per la comunitat internacional qualsevol moviment d’emancipació polític imprevist desperta les alarmes i és sistemàticament rebutjat, res el justifica i molt menys si passa en països on els habitants són caucàsics.

Salvador Illa amb el cabell enclenxinat o escabellat i per la forma de vestir, per la seva captinença, té tot l’aspecte d’un home antic, que porta el vestit de la festa major; un xic ensopit, capficat tothora, no somriu ni riu, es diria que no ha estat jove i un cop complerts els dotze anys saltà als vint-i-quatre sense passar pel període adolescent; la suma de tots aquests elements li és favorable perquè dona confiança i serietat; pels electors resulta fiable, com els homes que treballen en una casa d’assegurances.

Home massa assenyat i avorrit que ha suportat i no s’ha refet dels mals, de tot el dolor causat a Catalunya per culpa dels baliga-balagues. Un tarannà lluny de Maragall i pròxim a Montilla.

Ha fet una campanya electoral admirable, de qui se sentia guanyador, ha evitat el debat aïrat i provocar massa ni al PP ni als separatistes. Ha usat el bilingüisme sabedor que al seu mercat electoral no li molestava i ho ha esquitxat amb alguna provocació als catalanistes com dir Lérida a Lleida sabent que es produiria una reacció positiva electoral.

El PSC augmentà el to agressiu fent sortir un sindicalista llenguallarg, en Matías Carner, que no defraudà i tota l’oposició picà l’ham; la grolleria escandalitzà a uns i els altres es feren un fart de riure quan en el míting del PSC va deixar anar l’ocurrència sindicalista que no sabia si en Carles Puigdemont s’havia fet de ventre abans de pujar en el maleter del cotxe.

Pere Aragonès remarcava cada cop que sortia a la tele i sempre hi era, que tot el que s’ha aconseguit, els grans èxits, el català al Congrés i al Senat, l’amnistia, l’acord de claredat a l’estil del Canadà, la feliç resolució de la sequera amb pluja abundosa a la setmana electoral ha estat obra d’ERC.

Aragonès era l’inspirador i l’activista del relleu generacional a can ERC; una operació que ha fracassat; ell propicià apartar les velles glòries que foren substituïdes per dones i dones força joves que esdevingueren unes conselleres incompetents. Va servir-se de dos llenguts com a para-xocs: en S. Sol i en S. Sebrià; la idea de parapetar-se no li ha sortit bé puix que els tiradors en lloc de dis’parar trets han llançat bumerangs.

L’entrada brusca d’Oriol Junqueras com un redemptor il·luminat ha fet recordar a més d’un què és el messianisme: «és una cosmovisió particular d’interpretar el món, freqüent en religions i en certs grups polítics. Qui el creu sosté que el canvi d’una societat oprimida o colonitzada serà gràcies al guiatge d’un heroi, màrtir o represaliat».

Carles Puigdemont ha personalitzat el discurs. Ha fet una campanya atrevida que li ha sortit bé, atès que són molts els jubilats que els abellia anar Argelers i retrobar-se amb ell. Ell ha parlat d’ell i qui ho pot arreglar és ell si torna a Catalunya.

En continuarem parlant perquè hi haurà notícies que ajudaran a copsar millor per on pot avançar Catalunya i quins poden ser els pactes electorals. n

