Crits d’auxili veïnals

Aquest cap de setmana, en almenys dues festes organitzades per les associacions de veïns de la ciutat de Girona, s’han sentit crits d’auxili i peticions d’un major suport institucional per poder tirar endavant les activitats gratuïtes que fan per dinamitzar el seu veïnat.

Aquest dissabte al barri Devesa-Güell, un dels responsables veïnals, Salvador Guardiola, demanava als presents una major implicació veïnal (per mitjà del pagament anual d’una quota de vint euros) enmig d’un acte que s’havia suspès dues vegades per la pluja (i perquè el barri no disposa de cap espai d’aixopluc estrictament municipal). Al mateix temps, reclamava ajut a l’alcalde, Lluc Salellas, present a la festa que s’havia organitzat a la plaça Miquel de Palol.

Guardiola relatava que la rua amb una batucada s’havia fet a dins de la mateixa plaça perquè no havien aconseguit prou voluntaris per tallar els carrers per on s’havia previst fer passar els participants. Se’n necessitaven sis i només en van trobar quatre. I no hi havia prou policies per aquell acte. Després de la batucada es va fer un concert i es va regalar coca als presents d’una de les fleques amb més renom de la ciutat, que és del barri: La Puntual.

El diumenge, a Santa Eugènia de Ter, dins de les festes de Primavera, es va fer una cercavila amb diferents colles geganteres de diferents poblacions amb un grapat de policies i voluntaris tallant els carrers i dirigint el pas. En arribar al parc Núria Terés, l’històric dirigent veïnal Ramon Macaya assenyalava el bar amb el dit i explicava que una beguda i un choripán valien cinc euros, i deixava clar que «les subvencions són escasses».

Tenint en compte que el govern de Girona fa bandera de l’associacionisme, la cultura popular i l’organització veïnal, segur que ho tindrà en compte. Que segur que li té. Però les peticions d’ajut indiquen que cal una empenta major.

Subscriu-te per seguir llegint