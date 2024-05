Desmesura i desigualtat

Més enllà de la serra mecànica del president Milei i els seus insults, a tort i no a dret, que han omplert els noticiaris aquests darrers dies. Continuen les mentides de la dreta extrema en la seva defensa continuada d’un model que vol desmantellar el fràgil estat del benestar, que tants esforços, dels assalariats fonamentalment, ha costat construir. La punta de llança d’aquestes polítiques les tenim a Madrid i s’estenen com a taca d’oli en les autonomies que governen, en coalició amb l’extrema dreta, a l’espera d’arribar, de la forma que sigui, al govern de l’estat.

El gran temor que tenen és una joventut mobilitzada en la defensa dels seus interessos, és a dir per una vida digna, per un futur on puguin ser protagonistes i no solament consumidors. D’aquí que cal desviar la seva insatisfacció d’aquells que gestionen un sistema econòmic que els exclou, i situar la responsabilitat en altri. De nou, derivar la lluita de classes cap a una lluita generacional on l’enemic no és el que t’explota sinó els teus avis. «Les pensions són massa altes, no són sostenibles, s’emporten els diners que haurien d’anar als joves», diuen. Tot i que les mentides tenen curta volada, aquesta es pot ampliar si les repeteixes molt. Sempre hi ha «experts» que, a bon preu, et diran el que vulgui el que els paga.

Però els fets els desmenteixen. La darrera enquesta financera a les famílies del Banc d’Espanya reflecteix que la causa de l’escletxa generacional no són pas les pujades de les pensions, sinó el difícil accés a l’habitatge i els baixos salaris. La diferència més important dels ingressos en persones a partir dels 45 anys respecte a generacions anteriors són les rendes del capital. Del que es pot concloure que el factor determinant de la desigualtat generacional no és la renda sinó la riquesa. I aquí, de nou també, la propietat de l’habitatge és un factor diferencial.

La manca de polítiques d’habitatge en tots aquests anys, malgrat algun tímid projecte fet en ajuntaments i governs progressistes, ha xocat sempre en una llei del sòl arcaica, allunyada de la majoria de les europees i una defensa a ultrança de la propietat per sobre del bé comú, en el que una judicatura ultraconservadora, majoritàriament, ha fet de tallafocs per a qualsevol canvi en profunditat per complir el precepte constitucional del dret a l’habitatge.

Si pel que fa a les rendes de salaris i pensions, l’escletxa generacional s’esvaeix i, fins i tot, per a una majoria, viure només de la pensió porta a una situació de precarietat. Si és la riquesa en desmesura, en poques mans, i no la renda la causant de la precarietat dels joves. L’esquerra ha de ser conseqüent amb aquesta realitat i ha de transformar-la. Lluitar contra la desmesura i la desigualtat és el millor antídot contra l’extrema dreta. n

