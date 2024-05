Només rendiment econòmic? I el bé comú?

Des del grup local de l’Economia del Bé Comú (EBC), volem compartir els moments expansius i esperançats pels quals transitem, com a entitat que vol escampar que una altra economia és possible.

Avui en dia, ja hem perdut de vista que el sentit etimològic d’«economia» (paraula originària del grec) és «administració de la casa», vinculada a la «satisfacció de les necessitats humanes». Estem convençuts que l’economia és allò que serveix per fer-nos -a cadascú-, cada cop més rics (de diners, és clar!)

Aviat farà 15 anys, Christian Felber proposava girar com un mitjó aquest concepte tan desvirtuat: passar de la maximització del benefici individual a un enfoc cap al servei del bé comú. És a dir, revertir de forma radical la perversió en què ha caigut l’economia i donar prioritat al bé comú per damunt del benefici individual, tot arbitrant eines i processos que ho facin possible. Així neix una nova manera de valorar «l’èxit» de les accions econòmiques, empresarials i financeres. No es valoren només amb indicadors financers, sinó amb el Balanç del Bé Comú (BBC), que té en compte la dignitat humana, la justícia i solidaritat, la sostenibilitat mediambiental i la transparència i democràcia que genera cada producte o servei que creem i/o consumim, mitjançant uns indicadors homologats.

I és que cada cop som més els consumidors que busquem productes i serveis més justos i sostenibles. I la Unió Europea ha valorat favorablement l’EBC com a model adequat per oferir més transparència als consumidors i organitzacions reguladores, i d’aquí a uns mesos es començarà a aplicar la norma CSRD, sobre informació corporativa en matèria de sostenibilitat.

Doncs bé, en la línia de donar a conèixer i aplicar cada vegada més aquesta filosofia (de vida, que ho és!), des d’EBC Girona estem molt actius. Fa pocs dies col·laboràvem en la Jornada Innovalors, dedicada als sistemes de reporting d’impacte de les empreses i Embotits La Selva, que fa el seu BBC, va ser reconeguda per la seva implicació en el bé comú social i ambiental. A principis de juny, participarem també a la Fira La Voltaica que es farà al barri gironí de Sant Narcís, per donar-nos a conèixer. És una més de les activitats que duem a terme, com l’acompanyament a les escoles FEDAC de comarques gironines, que ja han presentat públicament el seus balanços del Bé Comú. I també iniciem una campanya de sensibilització que vol motivar la reflexió sobre la transformació econòmica.

Perquè, no és urgent un sentit transversal de comunitat, d’allò que promou el bé comú? Us convidem a conèixer-nos a: www.ebcgirona.cat

