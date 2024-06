Tabac: una amenaça que podem prevenir

El consum de tabac és una de les principals causes de mort prevenible a Espanya i al món. També és el principal factor de risc per al càncer, estant relacionat amb 16 tipus diferents de càncer. De fet, és responsable del 84% dels casos de càncer de laringe i entre el 80% i el 90% dels casos de càncer de pulmó. En conjunt, el tabac és responsable de més del 30% dels casos de càncer, és a dir, un de cada tres casos.

A Espanya, el consum de tabac causa 63.000 morts anuals, la qual cosa significa que cada 10 minuts mor una persona a causa del tabac. Aquestes xifres alarmants ens situen en una situació d’emergència sanitària que no podem ignorar.

Segons l’Informe 2023 sobre Alcohol, Tabac i Drogues Il·legals a Espanya, realitzat a joves entre 14 i 18 anys, la situació és especialment preocupant. Un de cada dos (54,6%) estudiants entre els 14 i els 18 anys ha provat els cigarrets electrònics almenys una vegada a la seva vida. Això suposa un increment de 10,3 punts percentuals respecte al 2021, en només dos anys. El «vaper» s’ha posat de moda, i segons un estudi realitzat per l’Observatori del Càncer sobre el fum digital, l’abril de 2023, el 57,2% dels joves consideren que vapejar o fumar shisha està de moda perquè ho fan moltes persones famoses (actors, streamers, influencers, etc.). El mal exemple educa.

A més, nou de cada deu joves estan exposats al fum digital (tabac tradicional o nous productes) en aquests espais digitals. Segons dades de l’OMS, els joves que utilitzen cigarrets electrònics tenen gairebé tres vegades més probabilitats de consumir cigarrets en el futur.

Els vapers no són joguines ni accessoris de moda. Representen una amenaça per a la salut dels joves. Són nocius per a la salut, ja que afecten els pulmons i contenen substàncies potencialment cancerígenes. No són eficaços per deixar de fumar. La realitat és que estan creant una nova generació de dependents del tabac, amb greus conseqüències per a la seva salut futura.

L’Associació Contra el Càncer vol aconseguir la primera generació lliure de tabac el 2030. Per això, està impulsant, juntament amb la Fundació Lo Que De Verdad Importa, el «Projecte Zero», on 60 joves activistes contra el tabac treballaran per assolir aquest objectiu.

És crucial que com a societat prenguem mesures immediates per protegir la salut dels nostres joves. Cal incrementar la conscienciació sobre els perills del tabac i els productes relacionats, promoure legislacions més estrictes i proporcionar suport per ajudar els fumadors a deixar aquest hàbit mortal. Només així podrem garantir un futur més saludable per a les properes generacions. n

