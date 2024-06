Educació: un trencaclosques cada cop més buit

.Un dels primers textos obligatoris que vaig haver de llegir a l’escola va ser La vida és somni de Calderón de la Barca. Tot i que el llenguatge era antic (l’obra es va estrenar el 1635), la idea em va fascinar tot i tenir només vuit anys. I si el que estàvem vivint era en realitat un somni? Que atractiu em va semblar llavors!

La literatura sempre és un descobriment. L’ajuda que vaig tenir amb La vida es sueño va ser que era una lectura obligatòria, malgrat la manca de libido que l’obligació comporta. Avui dia els departaments d’educació semblen decidits a bloquejar aquest descobriment en comptes de fomentar-lo i tornar-lo atractiu. Dono la raó a Carmen Riera que aquesta setmana, a 3Cat (programa Col·lapse) va dir: «no ens prenem seriosament l’ensenyament».

Que trist és llegir que, en comptes d’encoratjar a la lectura els alumnes, els encarregats de l’educació de Catalunya treuen lectures obligatòries de determinades proves d’accés. Que trist és pensar que en la lluita per les pantalles i els llibres els polítics de torn ajuden al menyspreu dels segons. Quin lamentable panorama perquè els estudiants del futur puguin tenir un criteri propi.

Els alumnes catalans que l’any vinent facin les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ja no s’examinaran de les lectures obligatòries de Literatura Catalana i Castellana. Això vol dir que deixaran de tenir els quatre llibres de lectura obligada, dos de cada llengua, que tenien fins ara. Quan vaig llegir la notícia vaig imaginar que es tractava d’almenys deu llibres. Només eren quatre! Així ho han acordat el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i el Departament d’Educació de la Generalitat en una nota conjunta que han remès dies enrere als instituts.

Hem de reconèixer que la lectura no és atractiva per als adolescents i que la culpa en part és nostra si, com a societat, llegim menys d’un llibre a l’any per persona. Ens alarmem amb els resultats de l’informe PISA, però després, quan es prenen mesures com aquesta, ens sorprenem de la pèrdua de competències lectores.

Sempre que es treu una lectura es perd alguna cosa. Des del nou sistema de qualificació (on aproven tots) fins a la manca de lectures obligatòries, és com s’haurien anat esborrant peces d’un trencaclosques que, en comptes de crear una imatge nova, ha deixat un buit.

L’educació naïf gairebé sense exigències és molt lluny del món laboral del futur. Tal com anem les futures proves consistiran a fer un dibuix de l’Snoopy. n

Subscriu-te per seguir llegint