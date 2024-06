Així guanya el Reial Madrid

Quinze Copes d’Europa, sis en els últims deu anys, i sense cap taca: final que el Reial Madrid juga, final que el Reial Madrid guanya. No només es tracta de creure, de no rendir-se mai. Hi ha explicacions futbolístiques. El gol de cap de Carvajal no és casualitat. S’assaja i surt. Aquest moviment, aquest salt sent el jugador més petit de l’equip... Per al record del madridisme per tot el que significa. Com a noi de la pedrera, va posar la primera pedra de la ciutat esportiva de Valdebebas; a Wembley, la primera d’una altra Champions. I això de Vinicius? Desequilibrant i amb un canvi de ritme demolidor, és el resultat d’anys de treball en un mercat, el brasiler, que el Madrid maneja millor que ningú. El club capta i fitxa futbolistes amb projecció perquè es converteixin en estrelles vestides de blanc. El que és un pla de treball perfectament definit. Per descomptat, hi ha una bona plantilla dirigida, a més, pel millor entrenador del món, Ancelotti, capaç de treure el millor de cadascun dels seus futbolistes i aconseguir que tots remin en la mateixa direcció. Això últim no és gens fàcil, per cert. Un entrenador, en definitiva, que no està lligat a cap estil, que s’adapta al que té i li treu el millor partit. Així, amb aquesta manera de treballar, porta ja cinc Champions. Aquesta abraçada amb Zidane abans de recollir la copa representa la història més gloriosa del Reial Madrid, amb un president que ha aconseguit, gràcies a un model avançat al seu temps, guanyar-li la partida als clubs estat. Sonava a missió impossible, però és una realitat aclaparadora que fins i tot el culer més recalcitrant reconeix.

Mbappe, el Barça i Flick

Les idees al Madrid són clares. Estabilitat econòmica per sobre de tot, el millor estadi del món i una gestió de la plantilla clara i ferma: ningú està per sobre del club. Es digui com es digui i hagi fet història o no. Cristiano o Sergio Ramos ho saben a la perfecció. I el que ve, quant a fitxatges i edat mitjana de la plantilla, apunta al fet que el club blanc estendrà el seu domini uns quants anys més. Per exemple, amb Mbappé. Florentino Pérez va començar a treballar en el seu fitxatge l’endemà de la seva negativa, ara fa dos anys. El fàcil era tancar-li la porta, recórrer a l’orgull i buscar a una altra estrella. Va ser el contrari. Sabia que el francès es penediria. I allà estava ell, tranquil i manejant els temps per a fitxar-lo gratis aquest estiu malgrat que guanyarà menys que en el PSG. Els jugadors no van al Madrid solament per diners. Busquen, també, la felicitat i la glòria. Que li ho diguin a Bellingham, que va tenir damunt de la taula tots els diners del món de la Premier i ara és campió de la Champions i un nano tremendament feliç, un fet que mostra cada vegada que té oportunitat. Europa es rendeix a un equip que mai deixa de creure, que com deia Jude, «si no em mates, vaig per tu». El Dortmund va poder marcar tres gols en la primera part, cert. Però el Madrid no perdona. Per això és el millor, encara que algun jugador com Rodrygo es confongui llançant picades d’ullet a Guardiola quan no toca. És una evidència que el Reial Madrid és molt gran, alguna cosa que pateixen, però assumeixen els culers. Quin remei. El Barça necessita un pla de futur per a tornar a competir per tot. Una bona opció seria oblidar el gastat ADN, adaptar-se a la plantilla que es tingui i jugar per a guanyar. Una bona manera d’afrontar la reconstrucció. Oi que sí, Flick?

