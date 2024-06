La valentia de l'alcalde de Girona

Un tuit del compte personal de Lluc Salellas, un altre del de l’alcalde, un de l’Ajuntament de Girona, un vídeo del mateix alcalde i una nota de premsa com a primera notícia a la web de l’Ajuntament per explicar la supressió de disset places d’aparcament reservades a la Guàrdia Civil davant la caserna d’Emili Grahit. Algú podrà pensar que es tracta d’un desplegament informatiu desproporcionat, inclús hi ha desagraïts que han comentat que això era populisme i demagògia. Res més lluny de la realitat. La valentia mostrada per l’alcalde de Girona demostrant que no li tremola el pols per enfrontar-se a la Guàrdia Civil, que, com tothom sap, té un gran poder i una enorme influència social a la ciutat, mereixia això i molt més. Com es diu col·loquialment, l’alcalde de Girona els té ben posats.

No consta que cap veí de Montilivi, ni la mateixa associació de veïns hagués reclamat l’eliminació d’aquestes disset places d’aparcament, ni tan sols he vist pancartes pel barri, però tant hi fa, un bon alcalde sempre pensa més enllà i s’anticipa als desitjos de la ciutadania. Ara, després d’haver-nos mostrat la seva valentia personal, estic convençut que qualsevol dia d’aquests es presentarà al despatx del president de la Diputació per exigir-li que firmi la renúncia a construir un edifici d’oficines en un espai verd del barri, enmig de cases unifamiliars, que, això sí, fa temps que reclamen insistentment els veïns, tant en l’àmbit particular com a través de l’Associació veïnal. Si passeja una mica pel barri, més enllà de passar cada matí per davant de la caserna de la Guàrdia Civil per anar al Col·legi Pericot, podrà veure les pancartes instal·lades fa temps i els cartells penjats als arbres des de dimarts passat. Segur que, després de veure com se les gasta amb la Guàrdia Civil, el president de la Diputació ja tremola, igual que els autors de les pintades contra els establiments turístics després que vostè els quadrés. Ànims, alcalde, no defalleixi!

Subscriu-te per seguir llegint