Evolució de l’autoritarisme polític al segle XXI

El 2005 es va contemplar (no sense cert estupor), que els règims polítics autoritaris ressorgien. Des de llavors, hem vist aparèixer, créixer i consolidar-se formes polítiques autoritàries quan no totalitàries, que han guanyat presència i poder als diferents Parlaments del món. L’autoritarisme es caracteritza per no permetre que els dissidents s’expressin sobretot en l’àmbit públic. En molts casos aquest autoritarisme dona pas al totalitarisme que no només fa callar la discrepància, sinó que també pretén esterilitzar qualsevol forma de pensament o pràctica social que se li oposi. En totes dues situacions les eines que utilitzen els seus promotors són l’adoctrinament, l’ocultació de les veritats incòmodes i la repressió per adoctrinar i remodelar les formes culturals que se li oposin.

Tot i que sobretot a Europa la democràcia gaudeix en general de bona salut, s’estan observant certs avenços de l’autoritarisme tant des de l’extrema dreta com de l’esquerra radical, que causen inquietud. Aquesta escalada política autoritària l’hem de considerar com a summament preocupant i inquietant. Els experts i estudiosos d’aquestes «noves situacions» creuen que les seves causes són clares: la manca de fe a la democràcia tal com la coneixem a Occident. Una altra causa no menor tant als Estats Units com a la majoria dels països de la Unió Europea és que no s’ha sabut explicar amb prou claredat els beneficis de la democràcia i el fet que sigui el model polític que millor protegeix els drets de les persones i el que genera més estabilitat econòmica i pau social. Sembla clar que aquest buit discursiu ha estat un element clau en països com la Xina, Rússia o Aràbia Saudita, on s’han impulsat models autoritaris amb un relatiu èxit econòmic. El mateix es pot dir de l’avenç a Europa de l’extrema dreta a països com Alemanya, França i Itàlia on estan assolint cotes de representació impensables fa 70 anys.

Quan el 1951 Hannah Arendt va escriure Els orígens del totalitarisme, el seu llibre encara estava impregnat per l’horror de l’extint règim nacionalsocialista i l’apogeu de l’estalinisme. Segons la pensadora alemanya, l’autoritarisme en restringia la llibertat, mentre que el totalitarisme la suprimia. Arendt ni tan sols veia l’Estat com a principal detentor del poder, ja que considerava que eren més aviat el partit, proveït d’una concepció del món particular, i el seu líder els que buscaven legitimar-ne la dominació amb una gran narrativa ideològica vinculada a la «societat sense classes», d’una banda, i/o a la «superioritat de la mateixa raça i del mateix poble», de l’altra.

Per sort, al segle XX van ser pocs els règims veritablement totalitaris, més enllà que hi hagi exemples clars com la Unió Soviètica, l’Alemanya nazi, la Xina, el règim genocida de Pol Pot a Cambodja i el sistema totalitari nord-coreà de la dinastia Kim. Als inicis del segle XXI només havia quedat la República Popular Democràtica de Corea. Els règims teocràtics islàmics a l’Iran i l’Aràbia Saudita o el dels talibans a l’Afganistan es van mantenir com a totalitarismes incomplets i sobretot incapaços de resoldre els reptes socials del món modern. Les doctrines fonamentalistes, els postulats de les quals controlen profundament la vida dels fidels, no tenen en definitiva una estructura desenvolupada de l’Estat capaç de resoldre les necessitats de benestar, justícia i llibertat a què els humans inevitablement aspirem.

Sorprenentment, a Catalunya, a l’auge de Vox hem vist com s’hi ha sumat Aliança Catalana, que combina les ideologies d’extrema dreta amb les de l’independentisme més radical i xenofòbic. Cal dir que tenim eines i directrius per combatre la pujada de l’extrema dreta tant a Catalunya com a Espanya. Però per fer-ho, caldrà esforçar-se de valent.

