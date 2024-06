Lluís Llach de president de l’ANC. El cadàver de Carles Puigdemont surant sobre les aigües de l’estany i amb l’eco espectral de la seva exveu reclamant una investidura amb una majoria que no existeix. Marta Rovira vol un canvi de cicle i Oriol Junqueras insisteix a esperar en una andana per on tothom sap que ja no passen trens. Us ha quedat un país molt bonic.

Jo vaig anar a Londres, a veure la final del Madrid. El Barça jugava la final femenina. No tinc més preguntes, senyor jutge. Dimarts el club va anunciar que fitxava Mbappé i el president Laporta va dir que preferia fer jugadors de la Masia, com si ell i el seu cartell de comissionistes no haguessin llençat carretades de milions d’euros amb els fitxatges d’autèntiques toies com Vitor Roque, João Félix, Cancelo, Lewandowski entre tants d’altres que només han servit pel propòsit inicial del seu fitxatge que va ser exclusivament crematístic.

Catalunya és ara un immens pillatge. Tothom arramba sabent que tot s’acaba. Fosc desori de fills sense pare, descampat moral, no es pot fer un hort on hi ha un erol. Tot cau i res no s’aguanta. Els xarlatans anuncien llum al final d’un túnel que ni està construït mentre per darrere saquegen el poc que queda. Els desgastats líders de la secta anuncien finals del món que no hi són ni se’ls espera, i quatre fanàtics fent soroll s’ofereixen en sacrifici. El que diu Lluís Llach, el que diu Joan Laporta, el cadàver que no accepta Puigdemont, la desorientació d’Esquerra. Tots fan catúfols fora de la realitat. Laporta fa catúfols i coses pitjors. Qui t’arribarà abans, Jan: el senyor jutge o la pàl·lida dama? «Per les carreres de la nit, ciutat de fantasmagoria. Caputxes buides de botxí quan el record ens estavella». Tot això, Pere Gimferrer ho diu.

Qui li dirà al pobre Oriol Junqueras que tota la seva vida política ha estat un error? Qui li dirà que es va equivocar fent Junts pel Sí? Qui li dirà que la seva carrera cap a la presidència de la Generalitat va morir per sempre el dia que va acceptar convertir Carles Puigdemont en president de la Generalitat en lloc d’anar a noves eleccions i guanyar-les? Dorm, Oriol, no queda res. Portarem flors als rebels que fracassareu. No és que no passin trens, és que no hi ha ni estació. Tu vols donar sentit als anys que vas passar a la presó, però no hi ha demà després de segons quines decisions. No passa res, però les coses quan s’allarguen per damunt de les seves possibilitats queden molt pitjor que una derrota acceptada a temps. La calavera dels dies que foren té dos sots als ulls.

I pel que fa a tu, president, quantes vegades més necessites perdre per entendre que no et volem? Quantes eleccions més? Al Parlament no n’has guanyat mai cap. President legítim de què? Quina democràcia si ets totes les derrotes? Quina llibertat? Ens has condemnat a les cadenes del teu destí covard, mesquí, d’home que sempre ha enganyat els seus i no s’ha arriscat mai pel que estimava. Quina independència si la vas declarar sabent que no la tenies preparada i només perquè et vas enfadar amb Esquerra? Quina independència, Carles, quina, si no la vas defensar ni un minut i vas fugir com una rata? Quina dignitat presidencial si vas canviar de cotxe sota un pont com els pinxos? Teníem un país que funcionava i l’has espatllat. Teníem un catalanisme polític que amb tots els seus defectes aconseguia defensar un notable nivell de prosperitat i benestar i tu ho has tornat tot un problema personal mentre els vots se’ls enduen els socialistes i Catalunya s’ha quedat sense un centredreta raonable i que es pugui votar. I encara vols tenir raó, i encara tens la poca vergonya de reivindicar-te. T’esperem el dia 25 de juny a la sessió d’investidura, o també serà mentida? Pots anar fent tots els escarafalls que vulguis, però quan de nit, tot sol a Waterloo et fiquis al llit i pensis, recorda el mal que ens has fet, tot el que has destruït, el miserable resultat de la teva forma de fer i de comportar-te, i aquest final teu de cabdill irat que quan sent que perd el poder procura que tot s’enfonsi amb ell en lloc de tenir un darrer moment de pietat amb els seus damnificats. En nom de la immensa majoria de catalans que no t’hem votat mai, en nom dels milers de famílies que s’han vist perjudicades en la seva convivència, en la seva economia i en la seva tranquil·litat et dic que seràs recordat com un mediocre i un dèspota que no va tenir cap escrúpol per estrafer la democràcia, pervertir-la i trepitjar els que no pensem com tu.

I pel que fa a tu, Jan, estimat malgrat tot, Jan, penso que un últim excés fatal et causaria menys dolor que la vergonya que se sabés la veritat de la teva segona etapa com a president del Barça. No et desitjo cap mal, però crec que de vegades un adeu accidental és més compassiu que quedar-se i haver d’assistir a la degradació que les misèries quedin al descobert. Els fitxatges i els comissionistes habituals. Els turcs al Camp Nou. Com va per Dubai? Com va per Abu Dhabi? Com t’ho organitza Pinhas Zahavi? Bé amb Hansi Flick? Suposo que no tan bé com amb Lewandovski, tot i que amb tu no se sap mai. On són els milions de Barça Studios? I escolta, per què no m’expliques una altra vegada qui omplia els comptes mancomunats dels teus companys de directiva al Sabadell? Com va amb els xicots que fan escoles del Barça als Estats Units? M’han dit que ara també organitzen les gires americanes del primer equip. Jo crec, Jan, que no calia fer-ho tan gros.

Us ha quedat un país molt bonic. Molt envejat, molt net. Ni un paper a terra. I ara veniu a explicar-me qui és un patriota.

