El trencaclosques de la desinformació a les eleccions europees

La desinformació s’ha convertit, en els darrers anys, en un component indispensable que condiciona negativament la nostra vida política, especialment durant les eleccions. Dissortadament, s’ha emplaçat com un element indefugible del paisatge electoral. Els comicis d’aquest 2024 al Parlament Europeu no estan sent una excepció. Aquests dies estan circulant per les principals xarxes socials i serveis mòbils de missatgeria nombrosos enganys que poden supeditar els resultats i degradar un dels principals mecanismes democràtics: la manifestació de la sobirania popular a través del vot. A més, de pas, poden afectar de forma rellevant al futur de la Unió Europea (UE).

Fins ara, quatre estan sent els tipus de desinformació que circulen sobre aquestes eleccions europees. La primera és l’atac als líders polítics per tal de desacreditar-los i soscavar el seu prestigi a ulls de la ciutadania, fent malbé la seva credibilitat. Com més rellevant és el polític, més crues i abundoses són les escomeses. Qui ho està patint especialment és la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Al llarg d’aquesta campanya han circulat per les xarxes socials diverses informacions falses per denigrar-la. La principal l’ha tractat de vincular amb el nazisme afirmant que el seu besavi era un general de les SS i que la seva àvia estrenyia la mà de Hitler en una imatge. Totes dues coses eren errònies. Una consulta al Deutsches Geschlechterbuch, un directori genealògic de les principals famílies alemanyes, i una cerca inversa de fotografies ho van demostrar gràcies a la feina dels periodistes.

Altres noticies de Andreu Casero

Un altre tipus de desinformació és la que tracta de deslegitimar l’actuació de la UE. La seva finalitat és qüestionar la seva existència i impel·lir l’euroescepticisme. Aquests dies estan divulgant-se diverses informacions falses en aquest sentit. Una d’elles sosté enganyosament que, mentre s’incrementen les exigències als agricultors europeus, la UE relaxa els controls sanitaris de productes procedents del Marroc com ara les maduixes o l’oli, provocant la ruïna dels pagesos d’aquí. Una altra assevera que la nova llei d’identitat digital impulsada per la Comissió permetrà als Governs accedir als comptes bancaris i les dades sanitàries dels ciutadans sense el seu consentiment i vigilar tots els seus moviments. En realitat, aquest text legal preveu la creació d’un moneder digital per fer tràmits amb l’administració, que és voluntari i garanteix als usuaris el ple control en tot moment.

Finalment, una altra modalitat de desinformació que està proliferant en aquesta campanya és aquella que afecta els mètodes i procediments de votació. Una de les falsedats informa erròniament que es pot votar a dos partits al mateix temps, introduint dues paperetes a l’urna, indicant en cadascuna d’elles el percentatge de vot atorgat a cada formació política. Caure en aquest parany porta a l’anul·lació del vot de qui segueixi aquesta fórmula. Igualment, també és mentida que es puguin imprimir a casa les paperetes per anar a votar. Aquesta pràctica només està permesa per als espanyols que votin a l’estranger. Aquestes mentides pretenen minar la integritat electoral i malmetre l’equitat de les votacions. Això genera greus conseqüències que amenacen la legitimitat dels resultats i poden portar a una pèrdua de confiança en la democràcia i a una reducció de la participació electoral en el futur.

A causa de la desinformació, tant els líders polítics com els procediments electorals i, fins i tot, les mateixes institucions europees es veuen ultratjades i depreciades. Per això és fonamental lluitar contra aquest problema, garantint a la ciutadania una informació veraç i de qualitat amb la qual poder prendre decisions sobre el sentit del seu vot evitant el risc d’enganys. Tant el periodisme com tota la societat han de conjurar-se per fer front a aquest trencaclosques de difícil solució. Només així podrem garantir el futur de la democràcia i de la UE. n

Subscriu-te per seguir llegint