El llegat del Bulli i el talent

Al carrer Villarroel de l’Eixample de Barcelona hi ha el millor restaurant del món. És el Disfrutar dels cuiners Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch. L’èxit és mèrit del seu talent; i de l’equip que els ha acompanyat tant al Disfrutar com al Compartir de Cadaqués. Talent i hores (anys) de feina. Castro va entrar a treballar al Bulli el 1996, Casañas el 1997 i Xatruch el 1999. I tots tres continuaven allà quan Ferran Adrià i Juli Soler van plegar veles l’estiu del 2011. El primer lloc del Disfrutar en els The World’s 50 Best Restaurants 2024 és una nova fita per a la gran marca internacional que és Barcelona. Ara bé, la cuina del millor restaurant del món no es pot entendre sense l’Empordà, sense Roses i sense aquella Cala Montjoi on un matrimoni alemany, Hans i Marketta Schilling, van decidir obrir un minigolf acompanyat d’un petit xiringuito a principis de la dècada dels seixanta del segle passat. D’aquella brasa a tocar de la sorra de la platja a restaurant icònic amb Jean-Louis Neichel, que va aconseguir la primera estrella Michelin el 1976, i després amb Ferran Adrià.

Al capdavant de la cuina des del 1984, quan va rellevar Jean Paul Vinay un any després d’entrar-hi a treballar, i copropietari amb Juli Soler des del 1990, Adrià va convertir el restaurant de Roses en un destí icònic de la gastronomia mundial. Per als clients i per als molts cuiners que, creativament, s’han alimentat del que passava a la seva cuina de Cala Montjoi. Alguns van fer-hi estades curtes. Altres, com els tres cuiners i propietaris del Disfrutar, van treballar-hi anys. «Crear és no copiar», deia Adrià en una frase manllevada de Jacques Maximin . I tothom que va treballar al Bulli no s’ha dedicat a copiar la feina del cuiner nascut a l’Hospitalet. Castro, Casañas i Xatruch no lideren el millor restaurant perquè haguessin passat pel Bulli. Ho fan perquè són molt bons. Igual com ho eren Neichel, Vinay, Adrià, Juli Soler, Toni Gérez, Xavier Sagristà... I tota la gent que va fer que aquell minigolf dels Schilling sigui, encara avui, una manera per començar a explicar com són els millors restaurants del món.

Subscriu-te per seguir llegint