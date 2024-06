Ciutats sense Zara

Les botigues de moda de cadenes com Zara o H&M marquen des de fa uns quants anys les constants vitals del comerç. Molts han criticat la seva expansió, lamentant que les franquícies de moda han convertit els centres de les ciutats en fotocopies intercanviables, obviant que la seva presència portava clients que també beneficiaven els comerços tradiconals del seu entorn. El gran lament arriba quan aquestes multinacionals decideixen tancar les botigues dels centres de les ciutats.

Inditex va tancar l’any passat gairebé 600 botigues, en un pla que només ha fet més que començar. Per una crisi comercial? No, tot el contrari. Els seus resultats no paren d’augmentar: aquesta mateixa setmana ha anunciat resultats trimestrals amb nou rècord de vendes i beneficis. El que està en qüestió és la manera com es relaciona amb els clients. La seva estratègia ha passat de tenir moltes botigues en molts llocs, a tenir-ne menys però cada vegada més grans, ja sigui en el casc històric d’una capital o en un centre comercial. L’objectiu: seduir uns clients que cada vegada compren més per internet.

En aquest canvi de paradigma, les ciutats mitjanes i petites perden rellevància. Per això, iniciatives com les Àrees de Promoció Econòmica Urbana que s’impulsen a ciutats com Girona o Figueres són capitals per a garantir un comerç atractiu que mantingui la vida als barris. I un element que no cal oblidar és la importància del turisme per al sector. Sense visitants, mantenir l’actual nivell de densitat comercial a Girona i Figueres seria impossible.

