La referència als ponts s’utilitza sovint en política per assenyalar els problemes derivats d’una mala entesa entre adversaris, les batusses per encarrilar una negociació però també la versió positiva d’impulsar el diàleg per a fer possible l’acord. També és el títol d’un llibre del polític Manuel Milián Mestre, un dels fundadors d’Alianza Popular on feia una dissecció acurada i documentada de la seva època de diputat i persona compromesa amb el partit que havia ajudat a aixecar amb Manuel Fraga Iribarne. A la ciutat de Girona, ara fa un any es va aplicar una variant d’aquesta màxima de «refer els ponts de diàleg» i, amb l’ajuda d’una teràpia d’oblit i d’uns apòsits per guarir ferides, es va formalitzar el pacte entre la CUP que s’havia presentat sota el paraigua de Guanyem, ERC que repetia amb Quim Ayats al capdavant i la dreta catalana de Junts amb l’exconsellera Gemma Geis. Una unió de voluntats i criteris dispars, però que va aconseguir la suma de vots necessaris que feren alcalde Lluc Salellas deixant a l’oposició la guanyadora de les eleccions Sílvia Paneque del PSC.

Ara ens trobem, però, que ja no es tracta de simbolismes o eufemismes polítics sinó que els ponts trencats passen a ser una crua realitat a la ciutat dels quatre rius. Fa uns dies ens assabentàvem que el pont de l’Areny pateix «fissures i esquerdes puntualment greus en la seva estructura» segons l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal. Diuen que limitaran el pas de vehicles pesants i es faran reparacions al paviment per evitar possibles humitats que puguin agreujar els problemes detectats. S’hi faran obres? Sembla que no perquè seguint la tònica de l’Ajuntament en aquesta mena de coses, de moment s’ha decidit encarregar un estudi «detallat i avançat». Segurament ja anirà bé, però potser convé recordar que fa més de 5 anys que es varen destinar 5.000 € del pressupost municipal en un projecte urbanístic que havia de millorar no només el pas dels vehicles pel pont de l’Areny sinó de retruc l’eixamplament de les voreres del carrer del Carme amb la supressió de les actuals escales que estrenyen el pas. Es va arribar a fer aquell estudi i, en cas de ser així, és el que ha detectat les fissures a l’estructura del pont? O ni tan sols es va fer l’encàrrec?

Es varen establir ponts de diàleg per fer el pacte de govern, però en el tema dels ponts físics i reals, la ciutat està perdent pistonada. Certament, els ponts de l’Areny i de la Font del Rei, posats a l’empara del dissortat Pla Perpinyà dels anys 70 foren construccions desgraciades que no varen ajudar a una nova planificació urbanística com si ho va fer en el seu moment el de Fontajau com a nexe d’unió. Un paper semblant també el podria fer el que hauria de connectar el tram final del carrer del Carme amb el barri de Montilivi, però davant les reivindicacions veïnals l’Ajuntament va recórrer al manual i va acordar destinar 5.000 € (deu ser la tarifa bàsica habitual en el tema de ponts) per redactar un estudi de viabilitat. Havia de ser una passera per a vianants i bicicletes, però no crec que veiem novetats positives entre altres raons perquè a l’ACA no deu fer-li gaire gràcia assumir part de la despesa de construcció.

I la passera? Ara aviat es complirà el quart aniversari del seu tancament perquè segons informacions de la plaça del Vi tenia «problemes estructurals» però la veritat és que no s’ha elaborat encara cap estudi tècnic més enllà de declaracions més o menys intencionades amb relació a les culpes de l’ACA i la complexitat d’una reparació. I això que, en aquest cas, també es va encarregar un «estudi geotècnic» (és de suposar que a la tarifa habitual de 5.000 €). I mentre s’obvien aquestes velles reclamacions veïnals, una que ningú havia demanat com era la supressió de les disset places davant el quarter de la Guàrdia Civil s’ha fet amb gran diligència. Davant d’aquesta mena de prioritats, a la Girona dels quatre rius i d’una dotzena de ponts que li configuren una imatge de postal, potser necessita més obres i menys estudis.

