Piscines públiques o parcs aquàtics?

Pugen les temperatures i s’obren les piscines, ve la calor i molts ajuntaments troben la manera de fer l’agost durant tres mesos i mig. És car o barat, treure’s un abonament o una entrada per mirar de pal·liar la suor? A Girona una entrada per un dia a la instal·lació d’estiu de la Devesa es cotitza a 7,20 euros els adults, 5,15 els menors, i 3,60 els pensionistes i estudiants. Abonaments a banda, Déu n’hi do, però no val a queixar-se: encara ho trobaran més car a la majoria de municipis del voltant. A Fornells, l’entrada es cotitza a 14 euros, la tercera part del que val un parc aquàtic, i a l’hora d’abonar-s’hi no té res a veure el que paga algú del poble (entre 30 i 121 euros) respecte algú de fora (363).

Molt de refugi climàtic, molta solidaritat, però a l’hora de garantir una mínima sufocació a aquell qui no té vacances, o es queda a la ciutat, o no pot permetre’s res més, els preus no hi acompanyen massa. A la Devesa l’abonament familiar puja als 198,70 euros, i el d’adult a 98,5. I és dels assequibles. Segons com, potser valdria més un cop de cotxe i anar tres o quadre dies a la setmana a la platja, amb l’entrepà o el tàper d’amanida de pasta, que a la costa on t’arrissen és a l’hora de menjar i beure.

Un altre debat és si tal i com tenim de sacsejat el clima, obrir de mitjan de juny fins a l’11 de setembre, com se sol fer a la majoria de localitats, és l’ideal. Ja fa anys que gairebé arribem a Fires en màniga curta i potser tampoc passaria res si la temporada, i ara parlo de Girona, es tanqués a finals de setembre, o s’obrís una miqueta abans o s’adaptés cada any en funció de les circumstàncies. Però potser això seria pensar massa i és millor fer-ho tot com tota la vida, això sí, amb preus cada cop més desorbitats.