Potser perquè a l’ambient ja es comença a palpar la seva imminència, i també perquè el final de curs a casa sempre es viu com un episodi disruptiu i catàrtic, la sensació d’estiu és més acusada que en d’altres anys. Però no és perquè es tingui un especial afecte per aquesta estació (els que semblem nòrdics des de ben petits tenim una relació força ambivalent amb el sol), sinó perquè aquest any, més que cap altre de la darrera dècada, hi ha la necessitat general de parar. Per un costat perquè, com a totes les llars, vivim presoners d’aquesta asfixiant immediatesa en què hem omplert la quotidianitat de coses per fer sense que a vegades hi hagi una veritable urgència per fer-les. De debò que no és nostàlgia, però quins temps aquells en què els dies podien ser fins i tot avorrits perquè no hi havia girs de guió ni cap dispositiu que t’avisava de compromisos, també dels més domèstics. Per l’altre, perquè aquest any, el nostre i el vostre, el de tothom, ha tingut una actualitat general absolutament endimoniada. No és una sensació nova perquè cada segment històric té el seu conflicte que et fa aguantar la respiració, però el panorama bèl·lic i la creixent proliferació de fatxes dibuixa una estampa apocalíptica que a alguns ens fa una mica de por. Per no parlar de la successió d’eleccions, aquesta transitorietat constant, la certesa que surts d’un merder per entrar a un altra, a les institucions i a la vida. Per tant, l’estiu, allò que abans només veies com l’infern de les xancles amb mitjons blancs, les pells enrogides per clapes i els ventiladors d’aspes desgastades, ara és el mecanisme més eficaç per parar una mica el món. Saps que en el fons és un miratge perquè la roda continua girant i, diguem-ho clar, ja fa temps que els estius no tenen aquell aire de treva ambiental, però alenteix prou el ritme narratiu com perquè et sembli que respires amb menys dificultat. Tota una experiència que, si voleu viure amb més plenitud, el millor que podeu fer és el gest que, d’una revolada, canvia la percepció de la realitat i tots els elements de la configuren: apagar el mòbil.

Subscriu-te per seguir llegint