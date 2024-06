Policies tontos

No és el primer, ni el segon, ni el tercer cop que arran d’una convocatòria per entrar com a agent de la plantilla de la Policia Municipal de Girona, més de la meitat dels aspirants suspenen en cultura general. Aquest aspecte genera moltes burles, sobretot a les xarxes socials, que és allà on tothom en sap molt i on tothom hauria sabut totes les preguntes sense ni tants sols comptar fins a tres.

En aquestes darreres oposicions, es van presentar 118 aspirants i 80 van quedar descartats precisament per aquesta primera prova. És, aproximadament, un 67% del total. Es preguntaven qüestions encaminades al coneixement de les ordenances vigents a la ciutat (sobre civisme, soroll o circulació, bàsicament). I també sobre altres aspectes vinculats a la ciutat. O sigui, es buscava gent amb coneixement de Girona. Es volia saber, sobretot, si coneixien les eines per fer la seva feina, sobretot. Per tant, els que no van demostrar-ho, ben suspesos estan.

El tribunal examinador, vol policies preparats i, sobretot, que coneguin el terreny on treballaran i quines normes s’han de seguir. El jurat, que encapçala el cap de la policia, Joan Jou Matamala, vol evitar els típics aspirants que estudien un temari general i es van apuntant a totes les oposicions que es van fent a Catalunya, buscant policies, amb la intenció que en alguna soni la flauta.

Aquí volen que si hi ha un incendi al carrer Port Lligat, sàpiguen anar-hi, ràpidament, sense estar pendents d’un GPS. O que sàpiguen qui és la regidora de Convivència i Seguretat. No busquen una burla o una exigència excessiva, sinó uns agents preparats.

Subscriu-te per seguir llegint