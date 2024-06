Entrar a la llar pública: missió impossible

Torna el període de preinscripcions a les escoles bressol i torna l'angoixa -i la resignació- de moltes famílies gironines: tothom dona per fet que aconseguir plaça en una llar d'infants pública de la ciutat és pràcticament missió impossible. Diverses famílies ho van explicar ahir al programa Tot es Mou de TV3, on van indicar que el 40% de les criatures que volen entrar a les escoles bressols públiques es queden sense plaça. I aquí comencen els maldecaps per a les famílies, ja que el preu de les llars privades pot arribar a triplicar el de les municipals. En cas de tenir dos fills, el cost es dispara. Per tant, en molts casos això obliga els pares i mares a replantejar-se si surt a compte haver de destinar bona part d’un sou a la llar d’infants, o si val més la pena que un progenitor -sovint, la mare- es quedi a casa. Per tant, això dificulta encara més la ja per si difícil reincorporació de la dona al mercat laboral després de la maternitat. I si a IO i I1 les coses són difícils, el fet que I2 sigui gratuït a les llars públiques també ho complica, ja que la demanda augmenta encara més.

El 2022, quan Guanyem estava a l’oposició, demanava «solucions urgents» per la aquesta manca de places. Ara que governen, s’ha de reconèixer que han posat fil a l’agulla amb la creació, per al proper curs, de catorze noves places de nadons: un bon punt de partida, però encara insuficient. Guanyem mateix recordava el 2022 que la ciutat duia més d’una dècada sense inaugurar una escola bressol pública, i des de llavors res ha canviat. La natalitat baixa, però no prou com equilibrar oferta i demanda. El cas de Girona és paradigmàtic, però no és l’únic. Calen solucions, i no només dels ajuntaments, sinó també de la Generalitat.

Subscriu-te per seguir llegint