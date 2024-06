Una llarga història d’amor

Un petit miracle. D’aquesta manera descriu el músic i director d’orquestra Lluís Cavalleria l’espectacle que es podrà veure demà a l’església de Sant Feliu de Lladó i diumenge a la sala Xavier Montsalvatge de l’Auditori de Girona.

Un petit miracle format per desenes de persones que han fet estudis de música però que no s’hi han dedicat professionalment. Una orquestra integrada per odontòlegs, arquitectes, metges, periodistes, advocats i mestres. Persones enamorades de la música, però que no n’han fet la seva professió. Com diu Cavalleria, «és una llàstima que tots els anys dedicats a l’estudi de la música es perdin quan acaba aquesta època». I d’aquí va sorgir la idea de crear una orquestra formada per antics alumnes del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. La resposta va ser impressionant: més de 60 persones s’hi van interessar. I d’aquí també va sorgir la idea del nom de l’orquestra: Filharmonia. Amor a la música. «No és el nom més original -admet el director-, però sí el més adequat».

Calia, però, vestir l’estrena de l’Orquestra Filharmonia de manera adequada. En aquest punt, la rauxa de Cavalleria es va trobar amb la rauxa d’Elisenda Vidal, la responsable de la Unitat de Gestió de Cultura i Comunicació del Conservatori. Tots dos van tenir la inspiració d’unir-ho al centenari de la ràdio a Catalunya, que es commemora aquest any. I van pensar en aquells programes dels inicis de la ràdio, en els que els locutors donaven pas a orquestres que tocaven en directe. Música i ràdio, ràdio i música.

L’Elisenda i en Lluís van veure que els calia teixir aliances per tirar aquest projecte endavant, i van embarcar-hi a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i al Centenari de Ràdio Barcelona (que, més que embarcar-s’hi, s’hi van llençar de caps).

Es van buscar veus que portessin el pes d’aquest fals programa (fals però ben real, perquè diumenge s’emetrà en directe, com ha de ser, per Girona FM i per Televisió de Girona). En Narcís Carreras, en Mateu Ciurana, la Carme Martínez Palomé, la Clara Sánchez-Castro Bonfill i en Ricard Sayeras Quera tampoc s’ho van pensar gens. Què més? Potser calia incloure alguna veu històrica de la ràdio gironina? Desig concedit: en Jaume Teixidor i l’Anna Donato també hi han participat.

El president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, en Jordi Grau, ho ha qualificat tot plegat d’«idea extraordinària, perquè música i ràdio sempre han anat de la mà». Hi haurà ràdio teatre, antigues falques revisitades i, sobretot, música. «No us imagineu què us trobareu dissabte i diumenge», ha avisat el director de l’Orquestra Filharmonia.

Per a la funció de Lladó ja no queden entrades. Per a la de Girona, si us afanyeu, potser encara en trobareu alguna a la web del Conservatori (són gratuïtes, però cal reservar-les). I, si us en quedeu sense, el 15 de setembre tindreu una nova oportunitat de veure al Teatre de Lloret de Mar aquest espectacle que celebra aquesta centenària història d’amor.n

