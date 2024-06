Repetició electoral: un fracàs més

No sé si el pròxim president de la Generalitat ha de ser Salvador Illa, Carles Puigdemont, una diputada que decideixin ERC o la CUP en assemblea, Alejandro Fernández del PP o, directament, Sílvia Orriols. Però si no és cap d’ells, i a l’octubre s’han de repetir eleccions, els polítics catalans, tots hauran tornat a fracassar. Això és senzill. Els ciutadans voten i escullen 135 diputats que, després, s’han de posar d’acord i designar un president. No fer-ho i, com dient «no heu votat prou bé», obligar els ciutadans a tornar a anar a unes noves eleccions, és simplement una mostra d’incompetència col·lectiva dels polítics catalans. I ja en van...

No cal citar, per repetitiu, la primera temporada de Borgen amb Birgitte Nyborg convertint-se en la primera ministra de Dinamarca tot i no ser la més votada. Catalunya no és una sèrie, ni un país nòrdic, però les democràcies parlamentàries consisteixen en això. En pactar i en arribar a acords, per governar. Si els ciutadans, amb els seus vots, decideixen que han de governar tres blaus, dos vermells, un groc i un verd, uns quants es posen d’acord per fer-ho. Sigui pactant els blaus amb el verd, els vermells amb el verd i el groc o els blaus i els vermells entre ells. I no es castiga els ciutadans que «han decidit malament» a tornar a votar fins que surtin tots blaus. Perquè, segurament, a les noves eleccions la gent tornarà a votar a partits de tots els colors. I estarem menys igual. Amb l’única diferència que la classe política catalana haurà tornat a fracassar. Perquè no saben fer, precisament, això: política.

Una política que consisteix en saber que vaig prometre que jo, com a blau, si mai governava faria la proposta 1, la 2 i la 3. Però, per governar, resulta que he de pactar amb els grocs que van prometre fer 4, 5 i 6. Doncs, en una lògica constructiva, blaus i grocs governarien plegats assumint que cap del dos podrien fer el cent de les seves propostes. Però, sí algunes. En canvi, en la lògica de la repetició electoral, no importa si es pot la proposta 1 o 4. Només importa que es faci el que jo vull.

