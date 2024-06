La narrativa i les xifres

La celebració de Girona Talent ens ha permès aquesta setmana conèixer de primera mà projectes d’alguns emprenedors. Hem conegut històries d’èxit i, molt important, algun d’ells també ha parlat de fracassos. Perquè de l’aprenentatge d’un negoci fallit en pot sortir un projecte viable.

Aquesta setmana parlava amb un antic càrrec intermig d’una startup que durant un temps tothom posava com a exemple, però que ara passa per un calvari. Era una companyia atractiva, amb gent jove i un relat que enganxava. Però per a què un negoci funcioni no n’hi ha prou amb la narrativa. Calen xifres que demostrin que la companyia és viable. A vegades els plans de negoci són fràgils com un castell de cartes i s’esfondren davant el primer contratemps.

Parlem molt de noves tecnologies i d’empreses innovadores. En aquest marc, solem trobar dos tipus d’empreses. D’una banda, les que desenvolupen el seu propi coneixement, investiguen nous productes i serveis que poden ser rellevants per als consumidors. De l’altra, aquelles que apliquen el coneixement existent i innoven adaptant-lo a les seves pròpies necessitats i les dels seus clients. Les dues estratègies són bones, però la primera, en la que poques companyies tenen èxit, són les que aconsegueixen avantatges competitius més elevats. Deia l’exdirectiu de la startup que amb les primeres es poden generar ecosistemes d’innovació, mentre que amb les del segon grup només es poden crear polígons industrials.

