Recordo que en els llunyans anys vuitanta vaig anar a veure el primer generador d’energia eòlica que es va muntar a l’Empordà. Aquí sempre anem molt avançats. Era una instal·lació experimental per a transformar la força del vent en electricitat de manera neta i de proximitat. Més de quaranta anys després només cal donar una volta per Europa per veure com s’han anat creant parcs eòlics que sumen al mix energètic un important tant per cent del que necessitem consumir. Per tot Europa? No! Hi ha un lloc irreductible on no se n’hi ha pogut posar cap: Les comarques de Girona. Aquí es veu que aquest sistema de transformació elèctrica no ens agrada i qualsevol projecte es troba amb allò que s’ha vingut a anomenar «oposició del territori». En això sí que Catalunya és una potència mundial. Qualsevol infraestructura es troba amb aquest fenomen tan nostrat. Alhora que ens queixem que a Madrid tenen de tot, aquí ens hi oposem. I, com que qui ha de manar no mana, tem la dita oposició del territori. Ni es pot allargar la pista de l’aeroport ni posar aerogeneradors mar endins, ni fer corrent amb molins de vent.

Fa poc vaig sentir per la ràdio una alcaldessa airada que deia que de cap manera en volia sis, que amb un ja feien pel poble i va fer la gravíssima acusació a l’empresa que vol crear el parc de tenir intenció de fer-hi negoci. És clar que volen fer negoci, com qualsevol empresa! Perquè a la Manxa sí i a l’Empordà no? És clar que hem de tenir cura del paisatge i tenir el país ben endreçat, però potser ens caldria reflexionar sobre alguns prejudicis. Perquè un pont, una ermita i un castell sí i un aerogenerador no? El nostre paisatge està humanitzat, no és un lloc salvatge. Hi vivim amb camps, habitatges, equipaments, carreteres i infraestructures. Encara més, no podríem reflexionar sobre que una línia de transport elèctric, per a posar un exemple, pot ser una magnífica obra d’enginyeria humana del nostre temps? Hi ha una distància molt gran entre permetre el desordre i estar tancats en banda a tot. Aquí ens l’agafem amb paper de fumar. Soc poc donat als pensaments conspiranoics però algun cop cavil·lo que potser hi ha un gran poder ocult que atia això que hem vingut a anomenar «oposició del territori». No és més que una reflexió. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

Subscriu-te per seguir llegint