El cicle de la ‘blockchain’

El clima d’opinió sobre una de les tecnologies més controvertides de la quarta i la cinquena revolucions industrials, la blockchain, s’ha pogut copsar, curs a curs, a les darreres edicions del Sónar+D i el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, fins i tot tenint en compte els reajustaments introduïts per culpa de la pandèmia de la covid-19. Després d’un sotrac per la suposada punxada de la bombolla, sembla que, en l’actualitat, la consideració general és més positiva. Aquestes dues cites internacionals a la capital catalana s’han celebrat el 2024 després de conèixer-se els resultats d’una enquesta de la consultora Deloitte en què es destaca que el 86% dels executius participants en l’estudi creuen que aquests sistemes tenen un potencial empresarial enorme. Tant per als autors d’aquesta recerca com per als assistents al MWC i el Sónar+D, la blockchain ha deixat d’associar-se en exclusiva a les criptomonedes. La seva eventual utilitat a l’hora d’aconseguir informació vàlida entre grans volums de dades està atenuant els recels i fins i tot el rebuig dels anys anteriors.

En aquesta línia, els tècnics d’IBM han declarat que la blockchain és ideal per compartir de manera transparent material emmagatzemat en un llibre de comptabilitat virtual al qual només hi poden accedir, amb seguretat, els membres autoritzats d’una xarxa. n

Subscriu-te per seguir llegint