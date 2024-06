Esgotament

Hi ha qui es pensa que els debats que s’encenen a les xarxes socials es reprodueixen a la vida quotidiana. És aquest pensament màgic segons el qual la nostra activitat virtual és observada per la resta d’habitants del planeta, oblidant que X, la xarxa abans coneguda com a Twitter, no és ni de bon tros el miratge amb més seguidors. Sigui com sigui, durant les darreres setmanes s’han enxarxat els partidaris i els detractors de la nova sèrie de Star Wars, The Acolyte, per la seva qualitat. D’entrada, a diferència d’altres productes d’aquest univers, el debat no ha estat sobre si és boníssima o un desastre: més aviat s’han dividit els que diuen que és realment dolenta i els que consideren que podria ser pitjor. Un matís important, perquè d’entrada diu que aquesta vegada no hi ha hagut una afiliació incondicional per part dels seguidors irredempts de la saga. Més enllà de la qualitat del producte, que efectivament a alguns ens sembla molt discutible, el que aquesta sèrie posa al descobert és que Stars Wars, tal com l’hem conegut fins ara, és un fenomen més generacional que funcional i que, per mal que ens faci dir-ho en veu alta, està terriblement esgotat. Sempre li haurem d’agrair que ens descobrís el cinema, que ens hagi fet vibrar en ocasions puntuals i que, al final, ens hagi fet somiar a ser els Jedi de la nostra història, però ha arribat un punt que la trama relacionada amb els Skywalker, la Força, l’Imperi i l’Estrella de la Mort no dona per més. Poden entestar-se tant com vulguin mostrar aquelles parts de la història que encara no tenien focus, però la veritat és que tant li fot, a hores d’ara, si hi ha un període històric per explicar, perquè ja no importa a ningú més que als nostàlgics de torn. I si no acaba de quallar entre la seva audiència natural és simplement perquè Star Wars ja només forma part de les controvèrsies virtuals. Millor que mirin cap al futur, que refundin la saga amb nous personatges i llenguatges, i el més important, que no facin cas de X. Els fans cridaners són, justament, els culpables que hàgim arribat fins aquí. n

