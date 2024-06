Petards? No gràcies!

A Figueres han tingut la brillant idea d’acotar una zona de la ciutat perquè en determinats dies i hores, ara que s’acosta Sant Joan, la gent que vulgui vagi a llançar els petards sense provocar molèsties a la resta. A banda d’un tema de seguretat també és per civisme. Cada cop que algú llança un petard molesta a una altra persona o animal. Això que quedi clar. A Girona també s’ha limitat el llançament i no es poden llançar en zones properes on resideixi gent gran o animals. A Castellolí, a la comarca de l’Anoia, des de l’Ajuntament han decidit crear un refugi per a animals per al dia de la revetlla de Sant Joan. Durant unes hores, els animals de companyia podran allunyar-se dels petards de manera que es garanteix la seva tranquil·litat. Només algú que té gossos o altres animals que s’alteren amb el soroll estrident dels petards ho pot entendre. Però no únicament és una qüestió que afecta el benestar dels animals. Els petards provoquen també alteracions i situacions d’angoixa i ansietat en persones grans, gent malalta o mainada. No són només els animals els que poden patir situacions d’estrès. Les persones, també. I enlloc està escrit que hagin d’aguantar durant hores -especialment a la nit- el llançament indiscriminat de petards al mig de la via pública, places o jardins de la ciutat. A banda de ser una qüestió de seguretat pel risc d’incendi també és una norma cívica el respecte als altres. El món ha evolucionat. Abans durant les revetlles cada barri feia les seves fogueres, i no eren petites precisament. Ara, per sort, ja no es fan tant. Convindria, però, que amb el tema dels petards també evolucionéssim i prenguéssim mesures com a Figueres, Girona o Castellolí. n

Subscriu-te per seguir llegint