El Consell Assessor del Campus de Salut de la Regió, compromís transversal per avançar

El futur Campus de Salut és el projecte més ambiciós que es desenvoluparà a les comarques gironines en els propers 50 anys i suposarà, no només un salt qualitatiu pel que fa a la modernització de l’atenció sanitària, sinó que també esdevindrà un motor important de desenvolupament social i econòmic per al territori. El Campus de Salut serà un espai de trobada entre l’assistència mèdica, la formació universitària, la recerca i l’emprenedoria: uns sectors puntals que engloben moltes oportunitats laborals i de creixement per a la regió.

Per això, és més important que mai que tots els actors implicats anem de la mà. El Govern ha tingut clar des del primer moment que el Campus de Salut és un projecte transversal que va més enllà de l’administració, motiu pel qual hem buscat la participació de professionals i ciutadania en la definició de com haurà de ser. Entre el 2022 i el 2023 es van fer diferents processos que van comptar amb una participació destacada, una mostra que la societat se sent part del projecte i vol donar-hi la seva opinió.

Amb la mateixa voluntat de mantenir el projecte obert a la societat, comptem amb el Consell Assessor, que es va constituir el 7 de març. Amb el Consell tenim l’oportunitat de treballar conjuntament, sumar esforços i canalitzar les propostes i inquietuds de totes les parts implicades. A més, aquest és l’únic espai de trobada i de discussió amb representació de tots els àmbits d’interès i es constitueix, per tant, en la garantia d’exigència i pressió de la societat civil cap al Govern.

L’òrgan està integrat per una trentena de representants de diferents sectors: ciutadania, col·legis professionals, món local, Universitat, recerca i innovació, entitats de la xarxa de salut i departaments de la Generalitat. I és en aquest espai en què tots junts hem de treballar a favor del Campus fins que sigui una realitat. En definitiva, el Consell Assessor garanteix un debat enriquit i profund amb les visions de tots els actors vinculats amb el futur equipament.

Però més enllà d’erigir-se com un espai de treball, el Consell també té un paper fonamental de transparència envers la ciutadania perquè és l’òrgan on el Govern ofereix un seguiment rigorós del projecte. En la darrera sessió del Consell celebrada el 5 de juny, es va fer un balanç de la feina feta i de les properes passes a seguir. Tota aquesta informació va ser validada per unanimitat pel plenari del Consell, fet que en ratifica la proposta.

Part d’aquesta informació fa referència a la publicació imminent durant aquest mes de juny de l’anunci previ del concurs de projectes al Diari Oficial de la Unió Europea i que donarà pas a l’inici de la licitació definitiva durant el proper mes de juliol.

Ens trobem en un punt de no retorn, ja que mai abans s’havia avançat tant com fins ara: tenim pla funcional, l’aprovació inicial del planejament dels ajuntaments i, el més important, tots els actors implicats estem alineats. A més, a l’abril el Govern va aprovar destinar una partida de 25 milions d’euros que permet iniciar els tràmits necessaris per a seguir treballant en aquest equipament de referència per a tot el país.

Paral·lelament, des de Salut hem de continuar treballant a favor de les relacions internes que s’hi desenvoluparan. El projecte va molt més enllà de tenir uns edificis nous: es tracta de sumar sinergies entre els àmbits assistencials (hospitalaris, atenció primària, intermèdia i salut mental) i els sectors de transferència del coneixement, investigació i recerca. Cal que pensem aquest Campus de Salut com el node de salut més important que hi haurà al sud d’Europa i tenir una visió àmplia per a teixir lligams.

El compromís segueix ferm per construir el Campus de Salut i el Consell Assessor n’és la garantia per passar dels projectes a la realitat.