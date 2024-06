Vaig tornar anar de «visita d’obres». És el que pertoca a qualsevol jubilat, encara que en el meu cas ho faci només de tant en tant. De fet , «metge jubilat» és com subtitulen el meu nom al diari. M’agrada! Ja no tinc l’obligació de la consulta diària ni sobretot de documentar informàticament i exhaustivament (obsessivament?) tot el que veig i el que faig, com havia de fer durant els meus darrers anys d’exercici, al CAP. Ara, visitar i aconsellar alguns familiars i amistats properes, quan esporàdicament m’ho demanen, propicia, gairebé sempre, un acte mèdic distés i gratificant. Com a ciutadà segueixo de prop i em sumo a la indignació per les retallades que s’anuncien a la sanitat pública aquest estiu. Afortunadament, però, m’estalviaré la sobrecarrega laboral i l’estrès que patiran molts dels col·legues i ex-companys que segueixen al peu del canó.

La setmana passada vaig fer una segona visita d’obres a l’Avinguda Vila de Madrid de Blanes. La primera, l’havia fet - si no em falla la memòria- el mes d’abril. Llavors ja m’ho va semblar: anaven tard!.

Ara, ho vaig poder constatar: el segon tram, el que permet l’arribada fins una de les zones amb més concentració de càmpings de la Costa Brava, seguia potes enlaire. Els vianants, turistes, ciclistes...feien eslàloms entre tanques de seguretat, passadissos provisionals i voreres. I el vehicles amb motor seguien utilitzant el Passeig de s’Abanell, encara amb doble sentit de circulació. «Quan està previst que s'acabi tot això?» vaig preguntar a un treballador. «En quinze dies, a primers de juliol». «Uf, almenys en el tram més fort de la temporada, l’avinguda més turística de Blanes estarà totalment enllestida i operativa» vaig pensar. També però, que els responsables (empreses i administració) havien calculat malament, molt malament, els «timmings»i terminis. I que tot i que potser les beneïdes pluges primaverals tenien a veure amb el retard, si en lloc d’haver-les començat al febrer s’haguessin començat a la tardor, en acabar la temporada , els turistes més primerencs s’haurien estalviat els inconvenients i les imatges actuals.

Un cop acabada la remodelació, l’avinguda comptarà amb un carril per a cotxes en sentit sud, un carril bici de doble sentit, unes voreres més amples i també, i sobretot, amb una millora significativa de les infraestructures «invisibles»: clavegueram, cablejat, canonades, etc.

Creuo els dits perquè les presses amb les que s’acostuma a treballar quan es va tard i que es deuen haver accentuat aquests darrers dies, no es manifestin en forma d’averies, mancances o trencadisses prematures.

A propòsit d’aquesta segona passejada per la blanenca Avinguda Vila de Madrid, vaig sentir curiositat per conèixer quines altres viles properes disposen també d’algun carrer, plaça o avinguda que homenatgi la capital de l’estat. I si tenien correspondència en el planell de la «villa i corte».

Vaig descobrir que sí, que prop de Barajas podeu trobar el petit «Carrer de Blanes»! I com a Lloret, en una urbanització propera a Canyelles, malgrat en aquest cas no hi ha reciprocitat, tenen també el «Carrer Madrid». I que, en canvi, amb Tossa no s’ha propiciat cap tipus d’intercanvi, almenys en el nomenclàtor. Curiositats.

Subscriu-te per seguir llegint