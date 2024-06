La digitalització, un salt cap a l’èxit

En l’era digital actual, les pimes gironines i les del conjunt del país tenen l’oportunitat de competir en igualtat de condicions amb les grans corporacions gràcies a les tecnologies emergents. La transformació digital i la intel·ligència artificial (IA) han deixat de ser opcions futuristes per convertir-se en necessitats imperatives. Amb la caiguda dels preus marginals de tecnologies com l’emmagatzematge de dades i l’accés a eines avançades de digitalització, el machine learning i la IA, les pimes i autònoms poden accedir a recursos que abans estaven reservats per a les grans empreses.

La clau d’aquesta revolució digital són les persones. La capacitat d’adaptació dels treballadors als nous entorns tecnològics és essencial per poder transformar els processos interns de funcionament de l’empresa. Per construir bones solucions digitals, no n’hi ha prou amb invertir en tecnologia; cal també invertir en la formació i el desenvolupament de la competència digital. Encara que el canvi sigui difícil i provoqui resistències naturals, no hi ha altres camins per impulsar la innovació i millorar la competitivitat.

També la col·laboració entre petites i mitjanes empreses és necessària per multiplicar l’impacte de la transformació digital, tot i que superar les reticències històriques representa un repte. Compartint recursos, coneixements i experiències, les empreses més petites poden aprofitar les sinergies per superar amb èxit els reptes tecnològics gràcies a una fusió eficient dels esforços, mentre augmenten la seva mida sense assumir els costos associats al creixement.

La transformació digital i l’adopció de tecnologies disruptives com la IA és un camí que és millor fer-lo acompanyat. Igual que les empreses no dubten a contractar assessors fiscals o legals, és fonamental comptar amb especialistes en tecnologia que puguin guiar el procés, des de la planificació estratègica fins a la implementació i l’optimització. La seva experiència i coneixement poden marcar la diferència entre un projecte exitós i un fracàs costós.

Mercè Rodoreda va escriure: «És quan fas un pas endavant que comença el vertigen». Aquest vertigen, aquest sentit de la possibilitat i de la incertesa, és inherent a qualsevol procés de transformació. Tanmateix, és precisament aquest primer pas el que ens pot portar a un futur ple de noves oportunitats. La transformació digital no és només una tendència; és una necessitat per a qualsevol empresa que vulgui mantenir-se rellevant i competitiva en el mercat global.

Per tant, cal veure aquesta transformació com una oportunitat per innovar, créixer i prosperar. Amb el suport adequat i una visió clara, les pimes i autònoms poden convertir-se en líders en la nova economia digital, aprofitant tots els avantatges que la tecnologia els ofereix.

