Aspirants a funcionariat

Més de 300 aspirants per a set places d’administratiu de l’Ajuntament de Girona, publicava aquesta setmana Tapi Carreras en aquestes pàgines. I fa uns dies, 118 candidats per a nou places a la policia municipal també de Girona. Mentrestant, els instituts s’omplen cada cop més de professorat que arriba a les aules buscant, sobretot, un millor futur professional. En alguns casos la vocació hi és, en d’altres, no tant.

I no ho jutjo: ho puc entendre. Aquestes dades són el reflex d’un mercat laboral cada cop més competitiu i precari. Temps enrere, bona part de la societat veia el funcionariat -des d’administratius fins a mestres- com treballadors grisos que s’havien conformat amb treballar en el sector públic, mancats de prou ambició com per escalar en l’empresa privada. Ara, en canvi, és just al contrari: en algunes professions, la funcionarització és la màxima aspiració possible.

Segons el Ministeri de Funció Pública, a les comarques gironines hi ha en aquests moments 40.568 treballadors públics. Entre ells hi ha cada cop més joves que, conscients del mercat laboral que els espera, encaminen els seus passos des de bon principi cap a l’administració. El problema és que aquesta situació és insostenible en el temps: el mercat laboral català, igual que tots els altres, necessita un equilibri entre el sector públic i el privat. I si no es milloren algunes condicions de treball, cada cop més sectors es trobaran, igual que la restauració, amb falta de personal. n

