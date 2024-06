Un dia desapareixerà la ceguesa

Escric a un dels nostres grans savis, Mateo Valero. Li demano al director del Barcelona Supercomputing Center una pregunta per a un altre gran savi: Tadeo Kanade, el gran inventor de la cirurgia a distància i la visió artificial, professor d’Informàtica i Robòtica de la Universitat Carnegie Mellon (EUA). A ell es deuen algunes de les grans innovacions tecnològiques dels últims 30 anys. Des del cotxe autònom fins a les retransmissions esportives de 360 graus i el reconeixement facial per ordinador. Kanade ha estat un dels premiats per la Fundació BBVA en els guardons Frontera del Coneixement, que es van repartir a Bilbao dijous. Em concedeixen 20 minuts per conversar amb ell. Començo en una de les sales de la Fundació BBVA a Bilbao i acabo en un cotxe que porta el savi a una de les reunions de la seva pleníssima agenda.

«Pregunta-li si algun dia la intel·ligència artificial, mitjançant l’ús de la cirurgia, serà capaç d’acabar amb la ceguesa», em respon Valero. Tal qual, és la primera pregunta que li faig, citant el director del supercomputador. Kanade somriu d’orella a orella, pensa uns segons i comença una breu dissertació sobre com pot generar-se la visió artificial si s’aconsegueix captar els sistemes neuronals i etcètera. Sí, en definitiva, és la resposta. Quan?, pregunto seguidament. Aquí Kanade és prudent: «No m’agrada fer pronòstics temporals. Fa molt temps que vaticinem que algun dia aquesta possibilitat es podrà produir». Tenint en compte els avenços exponencials des d’un punt de vista tecnològic dels últims anys, el demà està més a prop. Treballs preliminars auguren el millor.

Que la ceguesa desaparegui no és una quimera. Com tampoc ho serà que un dia ja els cotxes vagin sols finalment o que puguem veure a través de les parets gràcies a nous descobriments òptics. Allò que fins fa quatre dies consideràvem ciència-ficció es va convertint en realitat.

El gran interrogant és com cada país anirà registrant i regularitzant aquests processos i aquí és on Kanade arrufa les celles i no descobreix res que no sapiguem: estem en mans dels polítics. I no tots els polítics, ni les seves capacitats, interessos i ideologies, són els mateixos. Establir les regles des de la política, a escales nacionals i internacionals, afecta tant els progressos tecnològics com els criteris comuns de defensa del planeta i dels seus recursos. En una altra conversa, el professor Partha Dasgupta, premi d’Economia, Finances i Gestió d’Empreses, ha estudiat la rellevància de defensar i preservar els recursos ecològics del planeta. Però, com es pot fer quan el 80% dels grans territoris forestals depenen de règims per als quals la cura del medi ambient no és una prioritat? La seva resposta: generar un fons d’ajuda internacional ecològic i esperar que les polítiques siguin comunes i transparents. De la ciència a la política ficció. n

