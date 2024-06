Les bones notícies existeixen

Hi ha dies, temporades, èpoques, en què totes les notícies que rebem són negres, lletges o dolentes. Hi ha un cert perill d’intoxicació o almenys d’avorriment. El fet de la notícia (coneixença que es té d’alguna cosa) ja va amb la mateixa condició humana des de sempre. El temps antic ja valorava el fet de la notícia i la seva difusió; per exemple, la prova reina de l’atletisme es diu marató en record d’una victòria que va obtenir l’exèrcit d’Atenes contra els perses, ara ja fa més de vint-i-un segles, i un soldat dels guanyadors va córrer a donar la notícia a casa seva, però del cansament va caure mort en arribar-hi; aquella distància era i és de 42,192 quilòmetres. Era una notícia excel·lent pels vencedors i vergonyosa pels altres. Com sempre pot passar.

La paraula notícia la va utilitzar amb precisió l’historiador Jaume Vicens Vives quan l’any 1954 va publicar el seu llibre per a començar explicar Catalunya a unes generacions de catalans joves, nosaltres, que ens convenia molt, per les circumstàncies de la postguerra, el llibre el va titular Notícia de Catalunya, amb tota la intenció de donar a conèixer la profunditat del país, com a novetat, doncs, i fer-ne difusió, descoberta. Notícia, bon títol.

Actualment estem immerssos en un allau de notícies de tots colors, tendències i propòsits. Cadascú en farà la seva selecció, ben íntimament. Les reunions entre amics, les tertúlies als mitjans de comunicació, les trobades totes tenen una matèria inacabable, immensa, en la muntanya de notícies que van arribant. Un articulista de pàgines d’opinió també pot fer algun comentari, espigolant notícies. Som-hi.

A Barcelona han celebrat la notícia de la presència de la Fórmula 1 amb el corresponent gran muntatge al Passeig de Gràcia. L’Ajuntament de Barcelona deu estar ben cofoi d’haver enlluernat el món ensenyant la Fórmula 1 en aquell lloc tan sorprenent, ben diferent tan contradictori d’un circuit de curses. (Es diu que l’Ajuntament de Barcelona tenia una envegeta de la Sagrada Família : o es fa espectacular o no existeixes). Però la notícia i la seva expectativa també porten a pensar que per la cabuda de les instal·lacions del Passeig de Gràcia només menys d’un 1% dels ciutadans de Barcelona han pogut veure i olorar en aquell lloc les actuacions dels pilots. I tota vegada que parlem de notícies de Barcelona, s’ha fet públic que el seu Ajuntament i la seva Diputació han anunciat que preparen per l’any 2026 la presència de les bicicletes del Tour de França als carrers de la ciutat, un esdeveniment que costarà 7 milions d’euros, ja han concretat.

Girem la truita, que també hi ha bones notícies, i a Barcelona mateix : Can Sala és una finca rural entre els barris d’Horta i Guinardó, on hi ha un olivar que el gestionen conjuntament els veïns, les escoles i les entitats del mateix barri, i ja han obtingut el primer oli d’oliva. Per molts anys, bona gent. Una altra notícia positiva ve de Tarragona : han collit les olives de les oliveres que tenen plantades a les diverses rotondes de circulació i han obtingut 1.500 litres d’oli.

Benvingudes les bones notícies, portadores d’esperança, signes de bona ciutadania, que ha de ser tant estimada i respectada com la llarga vida de les oliveres.

