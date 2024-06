«Far west» gironí

Uns nens comencen una disputa la nit de la Revetlla de Sant Joan per uns coets. Pel que sembla fan una «guerra de petards» llançant-se’ls els uns als altres, una cosa tan innocent com un jocs de nens. Tothom és al carrer al barri gironí de Font de la Pólvora.

La disputa puja de to i les mares dels nens s’hi fiquen al mig. El fet comença una acalorada discussió a la qual aviat se sumen alguns dels seus marits. Algú esmenta als morts i les coses canvien de color. Un delinqüent reincident, vinculat al tràfic de drogues (ha sortit sota fiança d’una batuda), treu la seva kalàixnikov i comença a disparar a tort i a dret. Succeeix a Girona, Catalunya. No és un tiroteig als EUA.

Així és com es diu que va començar la disputa que va posar fi a la vida de dues persones i va ferir-ne quatre més a Font de la Pólvora. Les imatges que van anar pujant a les xarxes van continuar el relat. Les primeres es pugen aquella mateixa matinada. Es veu als familiars de les víctimes, que no han esperat que arribin les ambulàncies (a Font de la Pólvora tant taxis, repartiment a domicili o ambulàncies s’ho miren amb cura per accedir al barri) i es fan presents ells mateixos amb les víctimes a l’Hospital Trueta. El drama de les famílies fa que els nervis es disparin i comencin una disputa amb els guàrdies de seguretat.

Les imatges següents no causen menys temor. Apareix el vídeo d’un veí que filmava el carrer en el moment dels trets. Es veu un grup de gent reunit quan sona l’AK-47. «És una metralleta!», s’escolta en els comentaris. Li segueix la justícia per mà pròpia. Gent entrant en el domicili del victimari i trencant-ho tot al seu pas. Una placeta on porten part del mobiliari i una moto que van trobar a casa del suposat assassí i li calen foc i la deixen allà com a advertiment.

En els informatius de TV3 sembla evitar-se sigui com sigui que es digui la paraula «gitanos». A Girona tothom coneix la creu que carregues pel teu origen o per la teva manera de pensar sinó qualla amb el mitjà. Injusta, a vegades és com una lletra escarlata. Les xarxes s’omplen amb insults racistes. Amb un continuat «deixeu que es matin entre ells». Ningú es mereix els estereotips.

L’alcalde Lluc Salellas parla a Girona FM en relació als fets. A un any d’assumir el càrrec com a alcalde, deu trobar a faltar com n’és de fàcil ser oposició. El primer que ressalta és el paper de l’«estat espanyol», que té la responsabilitat clara d’aturar el trànsit d’armes, ja que és qui controla el pas a les fronteres. Trist panorama de far west per a una ciutat que no s’ho mereix!

