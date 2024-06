Fòrum del Mediterrani i l'aprenentatge etern

Quan el grup que edita Diari de Girona, Prensa Ibérica, va explicar per primera vegada el projecte del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, vaig veure l’abisme als peus. Era la primera vegada que ens embarcàvem en una aposta com aquesta i feia una certa por, especialment per la grandiositat. A Girona, com a resta de diaris de l’arc Mediterrani, havíem de constituir un consell amb experts i representants de la societat que durant uns mesos debatessin el tema persones (detectar problemes, analitzar-los i proposar solucions). Vaig tenir la gran sort que Manuel Rullo, director de l’Espai Fundació La Caixa a Girona (l’altra entitat impulsora) va acceptar ser el comissari del Consell i d’aquesta manera vam iniciar la feina de formar un grup que estava destinat a parlar, confrontar i, finalment, consensuar les conclusions del treball.

Vam tenir la segona gran sort. Vam trobar aquestes persones i totes estaven disposades a treballar. Totes van creure en el projecte des del primer moment i se’l van fer seu. Vam acordar abordar quatre grans temes (salut, educació, migracions i habitatge), com ja hem anat explicant a les pàgines del diari els darrers mesos i en va sortir un document que s’ha resumit en un treball final que resumeix la tasca dels vuit consells constituïts en nou diaris de Prensa Ibérica (La Opinión de Málaga, La Opinión de Múrcia, Información de Alicante, Levante-El Mercantil Valenciano, El Períodico Mediterráneo de Castelló, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, El Periódico i Diari de Girona).

El Consell «Igualtat d’oportunitats per a totes les persones» està integrat per la directora de l’escola Les Alzines de Girona, Esther Latre; la directora general de la Fundació Eurofirms, Maria Jordà; Mireia López, subdirectora d’Eurofirms; el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i coordinador de l’àmbit social de San Juan de Dios España, Salvador Maneu; el director de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas; el responsable de Frater, Joan Vicenç Cordonet; el director de la Fundació Autisme Mas Casadevall, Pep Mendoza; la inspectora d’Educació, directora dels Serveis Territorials d’Economia i Hisenda a Girona i exdirectora d’institut, Raquel Robert; el metge i exdegà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San i el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó. El Consell està comissariat per Manuel Rullo i té com a relatora Lada Servitje, doctora en Ciències Humanes i de la Cultura per la Universitat de Girona.

La tasca durant dos mesos va ser intensa, però molt enriquidora i el tema que ens havien encarregat, que un principi semblava difícil, va ser apassionant perquè realment vam poder parlar dels problemes que afecten pràcticament a totes les persones i van posar les bases de les possibles solucions, en les quals tots els membres van estar d’acord, respectant les diverses maneres de ser i de pensar. Vam acabar el treball en una jornada oberta al públic on es va analitzar l’afectació de dos grans fenòmens que ja s’estan abordant en l’actualitat, però que necessitaran que en un futur immediat tots hi posem el focus, el treball i les solucions molt més del que hi estem posant ara: la intel·ligència artificial i el canvi climàtic. Josep Calbó, expert en medi ambient, membre del Grup d’Experts en Canvi Climàtic a Catalunya i president del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya i Francesc Torralba ens van oferir dues magnífiques ponències.

I així vam arribar al gran Fòrum, celebrat aquesta setmana a València, on es van posar sobre la taula els resultats del vuit consells i es va gaudir de les intervencions de professionals que saben molt bé quins són els problemes del Mediterrani. La taula rodona del nostre consell va estar formada per Manuel Rullo; Andrés Perelló, director general de Casa Meditérraneo; Òscar Camps, director i fundador d’Open Arms i Franc Cortada, director general d’Oxfam Intermón i es va posar de manifest la crua realitat del Mediterrani, dels milers i milers de persones que hi moren i del drama que les fa marxar de casa seva buscant una manera millor de viure.

A tots ells, des dels membres del Consell, als ponents i als conferenciants, moltes gràcies de tot cor. I voldria acabar robant-li una frase a Manuel Rullo que va regalar a València i que va arribar al cor del públic. Es tracta de la història de l’Adela, immigrant veneçolana, persona gran, al llindar de la pobresa i que un dia els va dir: «La meva actitud és d’aprenentatge etern, és la primera vegada que tinc 79 anys... ».

