D’Ansu a Lamine Yamal / EPC

La dada impressiona per la volatilitat del futbol. Fa menys de tres anys, un somrient Ansu Fati posava, radiant, amb la samarreta del Barça al costat de Laporta, Yuste i Alemany. I no era una samarreta qualsevol. Era la del 10, el número de Messi. El significat era brutal. Amb el barcelonisme encara en xoc després de l’inesperat adeu de l’argentí, el Barça apostava el seu futur a un jove elèctric, insultantment jove, amb estrella i molt gol.

Aquesta setmana, gairebé d’incògnit, ha passat per la ciutat esportiva després de la cessió al Brighton anglès. Allà, el club ha comunicat a Ansu que no hi compta, que busqui equip o accepti l’oferta que li arribi, com va avançar José Álvarez a El Chiringuito. Deu ser molt dur assumir que totes les esperances de triomfar en el club de la teva vida es difuminen.

El seu contracte és fins al 2027. No queden tan lluny aquells temps en què se’l comparava amb Vinícius (Ansu tenia més gol) i en què se’l considerava l’hereu de Leo. Però les maleïdes lesions l’han desgastat. S’han acarnissat amb un noi destinat a dalt de tot. Tampoc hi han ajudat les expectatives generades, sens dubte. Aquestes que suposen un pes extra quan les coses no surten. El temps, no obstant, és el seu millor aliat: recordem que Ansu només té 21 anys. Que encara pot recuperar el temps perdut, que segueix tenint talent i que només necessita que el deixin jugar a futbol. Tant de bo arribi el seu moment.

Quan el Barça va renovar Ansu a so de bombo i platerets, el club necessitava ídols i es va agafar a aquest noi, amb la pressió que això suposa per a qui simplement vol divertir-se jugant a futbol. Tant de bo no es repeteixi amb Lamine Yamal. Per sort, aquest noi té el cap a lloc i té un pare que el protegeix, que el cuida, que li aconsella, que està pendent d’ell les 24 hores del dia i el manté amb els peus a terra. Cal anar amb compte, sense pressa, però sense pausa. La seva maduresa espanta. I aquesta és una gran notícia. Sumat al seu immens talent, el pot erigir en la gran estrella del Barça i del futbol espanyol en els pròxims anys.