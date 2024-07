Font de la Pólvora? Culpa de Madrid

Xavier Trias, convergent de tota la vida, culpa al regidor de Seguretat Ciutadana, del PSC, d'un assassinat a Barcelona el dia de la revetlla. A Girona, l'alcalde, Lluc Salellas (CUP/Guanyem), com que no pot culpar cap regidor socialista, fa ús de la vella tàctica convergent de tota la vida: quan les coses van mal dades, es treu el comodí de Madrid, i a qui no li agradi que s'hi posi fulles. No és cap elucubració meva aquest esperit convergent que desprèn Salellas. Ho acaben de dir els seus excompanys de Lluita Internacionalista que l'han acusat de fer "continuisme de les polítiques de governs anteriors" (o sigui, CDC/Junts) on "cada partit controla la seva parcel·la". Segons Lluita Internacionalista, "seguim amb la Girona burgesa que tant criticàvem".

Aquesta setmana passada, l'alcalde Salellas s'ha superat. Podríem dir que ja ha entrat en el món convergent amb matrícula d'honor. Ha sigut capaç de culpar Madrid d'un doble assassinat en un barri de la ciutat de la qual ell n'és l'alcalde i en un tema de seguretat ciutadana, la competència de la qual correspon a la Generalitat. Chapeau! Que Font de la Pólvora sigui un barri que viu al marge de Girona, amb una comunitat que es regeix per les seves pròpies normes, es veu que no hi té res a veure. De fet, és normal que tiri pilotes fora: en els 64 "grans projectes" que va pactar el tripartit independentista per aquest mandat, no apareix enlloc Font de la Pólvora, la qual cosa deu voler dir que no és un barri prioritari per a la burgesia gironina, tampoc es parla de seguretat ciutadana més enllà del tòpic cupaire de "revisar el model policial". Diu que ho vol arreglar "parlant". Si algú decideix crear un club de fans de l'alcalde de Salellas, ja poden comptar amb mi. Em té fascinat.

